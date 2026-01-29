Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. hafta maçları

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna 12. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
30 Ocak Cuma:
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
31 Ocak Cumartesi:
17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Odunpazarı-Göztepe (Porsuk)
1 Şubat Pazar:
20.00 MC Sistem Yurdum-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
