Enkazdan sonra Tuğba yeşil sahada moral buldu

Akın'ın ailesiyle yaşadığı Antakya ilçesindeki Irmak Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.Annesi ve iki ablasının yaralı çıkarıldığı enkazdan itfaiye ekiplerince afetin 45. saatinde kurtarılan Tuğba, babası Ahmet Akın'ın yaşamını yitirdiğini öğrendi.Tuğba Akın, vücudundaki yaralar ve kaburgasında oluşan zedelenme nedeniyle İzmir ve Adana'daki hastanelerde yaklaşık 10 ay tedavi gördü.Hastanede gerçekleştirilen operasyonla, enkazda zarar gören sol bacağı dizinden ampute edilen Akın'a, Adana'da Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezinde protez takıldı.Yeniden ayağa kalkan Akın, spora duyduğu ilgi dolayısıyla Ampute Futbol 2. Lig ekibi Adana Ampute Engelliler Spor Kulübüne kaydoldu.Kulüp bünyesinde futbol eğitimi alan Akın, antrenör Murat Kaya'nın desteğiyle yeşil sahalara alıştı.Lisansının çıkarılmasının ardından takımla antrenmanlara katılan genç futbolcu, müsabakalarda oynamaya hazır olacağı günü bekliyor.Lise öğrencisi Tuğba Akın, başından yaralandığı için deprem anına ilişkin çok az şey hatırladığını söyledi.Zorlu tedavi sürecini geride bıraktığını dile getiren Akın,dedi.Akın, spor sayesinde yeni bir hayata başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:9. sınıf öğrencisi Akın, spor ve eğitimi bir arada sürdürmeyi istediğini belirterek,dedi.Anne Azime Akın da depremin ardından hayatlarına Adana'da devam ettiklerini söyledi.Kızının evin neşesi olduğunu anlatan Akın,ifadelerini kullandı.