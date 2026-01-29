29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Enkazdan sonra Tuğba yeşil sahada moral buldu

Hatay depreminde enkazdan kurtarıldıktan sonra protezle hayatına devam eden Tuğba Akın, futbol ile hayata döndü

calendar 29 Ocak 2026 11:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Enkazdan sonra Tuğba yeşil sahada moral buldu
Hatay'da depremde babasını kaybettiği apartmanın enkazından 45. saatte kurtarılan 16 yaşındaki Tuğba Akın, dizden ampute edilen sol bacağına protezin takıldığı Adana'da futbola başladı.
Akın'ın ailesiyle yaşadığı Antakya ilçesindeki Irmak Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde yıkıldı.

Annesi ve iki ablasının yaralı çıkarıldığı enkazdan itfaiye ekiplerince afetin 45. saatinde kurtarılan Tuğba, babası Ahmet Akın'ın yaşamını yitirdiğini öğrendi.

Tuğba Akın, vücudundaki yaralar ve kaburgasında oluşan zedelenme nedeniyle İzmir ve Adana'daki hastanelerde yaklaşık 10 ay tedavi gördü.


Hastanede gerçekleştirilen operasyonla, enkazda zarar gören sol bacağı dizinden ampute edilen Akın'a, Adana'da Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezinde protez takıldı.

Yeniden ayağa kalkan Akın, spora duyduğu ilgi dolayısıyla Ampute Futbol 2. Lig ekibi Adana Ampute Engelliler Spor Kulübüne kaydoldu.

Kulüp bünyesinde futbol eğitimi alan Akın, antrenör Murat Kaya'nın desteğiyle yeşil sahalara alıştı.

Lisansının çıkarılmasının ardından takımla antrenmanlara katılan genç futbolcu, müsabakalarda oynamaya hazır olacağı günü bekliyor.

"Futbola devam etmek istiyorum"

Lise öğrencisi Tuğba Akın, başından yaralandığı için deprem anına ilişkin çok az şey hatırladığını söyledi.

Zorlu tedavi sürecini geride bıraktığını dile getiren Akın, "Çocuk İyilik Merkezi sayesinde protezime kavuştum, bazı şeyleri yapabilmeye başladım. Protezsizken tek ayakla zor oluyordu. Protezle artık bir yere tutunmadan yürümeye alıştım, mutluyum." dedi.

Akın, spor sayesinde yeni bir hayata başladığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tekerlekli sandalye kullandığım için beni basketbola yönlendirmek istediler. Arkadaşımın tavsiyesiyle futbola yöneldim. Şu an futbola devam ediyorum. Futbolun beni hayata yeniden bağladığını hissediyorum. Oynaması bana zevk veriyor, eğlenceli geliyor. Futbola devam etmek istiyorum."

9. sınıf öğrencisi Akın, spor ve eğitimi bir arada sürdürmeyi istediğini belirterek, "Savcı da olmak istiyorum. İkisini bir arada yürütebileceğimi düşünüyorum. Futbolu bırakmak istemiyorum. Bunun için derslerime gayet iyi şekilde devam ediyorum." dedi.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Anne Azime Akın da depremin ardından hayatlarına Adana'da devam ettiklerini söyledi.

Kızının evin neşesi olduğunu anlatan Akın, "Çocuğumun ayağa kalktığını görmek benim için en güzel duygu. Hastanede yattığı dönemde sıkılıp bunalmıştı. Şu an onun mutlu olduğunu görünce ben de çok mutlu oluyorum. Kızım çok akıllı, öğretmenleri de onunla gurur duyuyor. Derslerinde de çok iyi. Kızımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
  KL
