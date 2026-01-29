29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Fenerbahçe'den N'Golo Kante için yeni teklif

Fenerbahçe, N'Golo Kante için Al-Ittihad'a yeni bir teklif sunarken, Suudi ekibinin kararını bu akşam oynanacak Al Fateh maçı sonrası vermesi bekleniyor.

calendar 29 Ocak 2026 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 11:13
Fotoğraf: Imago
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, N'Golo Kante için temaslarını hızlandırdı.

Sarı-lacivertlilerin, Al-Ittihad forması giyen Fransız yıldız için yaptığı ilk girişimden sonuç alamamasının ardından yeni bir hamle yaptığı öğrenildi.

Suudi Arabistan basınında yer alan bilgilere göre Al-Ittihad, Fenerbahçe'nin Kante için sunduğu ilk teklifi kabul etmedi. Buna rağmen tecrübeli orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek adına kulübüyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.


FENERBAHÇE'DEN YENİ TEKLİF

Öte yandan Fenerbahçe cephesi ise transferde ısrarını sürdürüyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertliler, N'Golo Kante için 4 milyon euro değerinde yeni bir teklif sundu.

CEVAP, AL FATEH MAÇINDAN SONRA

Al-Ittihad'ın bu teklife vereceği yanıtın, bu akşam oynanacak Al Fateh maçının ardından Fenerbahçe'ye iletileceği kaydedildi.

Yönetimin, Al-Ittihad'dan gelecek karara göre transferde yol haritasını netleştireceği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al-Ittihad formasıyla 25 karşılaşmada görev alan N'Golo Kanté, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
