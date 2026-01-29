29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Göztepe'nin hedefi olimpiyatlarda farklı branşlarda yer almak

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, olimpik branşlara sporcu göndermeyi hedeflediklerini söyledi

29 Ocak 2026 12:13
Göztepe'nin hedefi olimpiyatlarda farklı branşlarda yer almak
Göztepe Spor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, olimpiyatlarda çok sayıda branşta Göztepe armalı sporcu görmeyi hedeflediklerini belirtti.
Sepil, olimpik branşlara yarışmacı ve milli formayla temsil edebilecek oyuncular yetiştirmeye büyük önem verdikleri söyledi.

En büyük hedefllerinin olimpiyatlara yönelik olduğunu dile getiren Sepil, "Göztepe armasıyla olimpiyatlara katılan cimnastikçilerimiz vardı. Önceki olimpiyatlarda tarihimizdeki tek madalya alan cimnastikçimiz Ferhat Arıcan, Göztepe armasıyla bu başarıya kavuştu. Hedefimiz, olimpiyatlara Göztepe armasıyla daha fazla, değişik branşlardan oyuncuyla gitmek. İlk hedef Los Angeles Olimpiyatları ama ana hedef olarak 2032 Olimpiyatlarını koyduk." diye konuştu.

"Olimpik branşlarda kullanacağımız alanları da genişleteceğiz"


Mehmet Sepil, gençleri spora yönlendirmek için çabaladıklarını kaydederek, cimnastik ve yüzme ağırlıklı binlerce gence ulaştıklarını anlattı. Bununla ilgili doğru yapılanmayı ve altyapı tesislerini bitirmeyi istediklerini ifade eden Sepil, şöyle konuştu:

"Şu an İzmir'in birçok bölgesinde bu okullar hizmet veriyor ama onun dışında stadımızın altında olimpik branşlara ayırdığımız bir bölüm var. Burada hafta sonu 500'den fazla öğrencimize, bale, cimnastik, okçuluk gibi branşlarda hizmet veriyoruz. Stadın tamamını artık çok yakında işletmeye alacağız. Sadece ticari alanların aktive olması değil aynı zamanda bu olimpik branşlarda kullanacağımız alanları da genişleteceğiz. Stadın kullanılmayan bölümlerini olimpik branşlar için açacağız. Bu bizim için yepyeni bir altyapı gelişmesi olacak."

Sepil, Türkiye'de hiçbir yerde olmayan bir tesisi İzmir'e kazandırmak istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbol dışındaki bütün olimpik branşların olduğu, hedefinin hem yarışmacı sporcu yetiştirmek hem de gençleri orada bir arada toplamak için bir sistem geliştiriyoruz. Yani yapılanmamızı burada da 1-2 yıl içinde tamamladığımızda bu branşlarda milli formayla birçok gencimizle gurur duyacağımıza eminim."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
