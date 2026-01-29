Beşiktaş'a dev gelir: 71 milyon euro

Beşiktaş bu sezon başından itibaren takımdan ayrılan 13 isimden ciddi bir gelir elde ederek kasasını doldurdu.
Siyah beyazlılar, Tammy Abraham, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Demir Ege Tıknaz, Keny Arroyo ve Bahtiyar Zaynutdinov gibi isimlerin satışından 71 milyon euroluk gelir elde etti.
Söz konusu 13 isimden 5'i kiralık olarak takımdan ayrılırken opsiyonların kullanılması durumunda bu rakam daha da artacak.
