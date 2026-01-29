Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Ahmet Kaplan, quad tekerlekli sandalye kategorisinde katıldığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta yarı finale çıktı.
Dünya 4 numarası Ahmet, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki quad tekerlekli sandalye çeyrek final maçında, Brezilyalı Leandro Pena ile karşılaştı.
Ahmet, 1,5 saat sonunda korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılarak sonraki turda Hollanda'dan 2 numaralı seribaşı Sam Schroder'in rakibi oldu.
