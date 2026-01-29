Beşiktaşlı Felix Uduokhai için İtalyanlar'dan geri adım!

Serie A ekiplerinden Hellas Verona, savunma hattını güçlendirmek adına Beşiktaş forması giyen Felix Uduokhai'yi gündemine aldı ancak girişim kısa sürede sonuçsuz kaldı.
Alfredo Pedulla'nın haberine göre; 1997 doğumlu Alman stoper için dün sabah kulüpler arasında ilk temaslar kuruldu. Ancak yapılan görüşmelerde transfer formülü ve mali şartlar konusunda taraflar arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşandı.
Bu gelişmelerin ardından Hellas Verona cephesi masadan kalktı ve Uduokhai transferi rafa kaldırıldı.
Hellas Verona'nın Felix Uduokhai için Beşiktaş ile kurduğu ilk temaslar sonuç vermedi. Transfer formülü ve mali şartlardaki anlaşmazlık sonrası İtalyan ekibi masadan kalktı.
