29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Zonguldak'taki voleybol turnuvası farklı meslek ve yaş gruplarını buluşturuyor

18 takım ve 192 kişiyi aynı sahada buluşturan turnuvayla teknoloji bağımlılığına karşı spor odaklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor

calendar 29 Ocak 2026 11:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Zonguldak'taki voleybol turnuvası farklı meslek ve yaş gruplarını buluşturuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde farklı yaş ve meslek gruplarından bireyleri bir araya getiren voleybol turnuvası, teknoloji bağımlılığından uzaklaşmak ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmak isteyenler için alternatif oluşturuyor.
Kilimli Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, "Takımını kur sen de katıl" sloganıyla hayata geçirilen turnuvada, ev hanımlarından sağlık çalışanlarına, muhtarlardan mühendislere ve öğrencilere çok sayıda kişinin yer aldığı 18 takımda 192 sporcu mücadele ediyor.

Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer'in öncülüğünde bu yıl hayata geçirilen projeyle her yaştan ve farklı meslek gruplarından bireyler, sağlıklı yaşam için enerji harcarken aynı zamanda sosyal bağlarını da güçlendiriyor.

İsmail Hakkı Güngör Spor Salonu'nda oynanan turnuvada muhtarlar, ev hanımları, öğrenciler, sporcular, mühendisler, polisler, güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları ve akademisyenler gibi çok sayıda meslekte görev yapan bireylerin yanı sıra eşler ile baba ve çocukların da yer aldığı takımlar, fikstüre göre hafta içi sahaya çıkıyor.


Ailelerin de tribünden destek vererek renk kattığı organizasyon, 9 Şubat'ta sona erecek. Müsabakalar sonucunda ilk 4'e giren takımlara kupa ve madalyaları verilecek.

"Hem sporla iç içe hem de örnek oluyorlar"

Kilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Önder Keskin, AA muhabirine, Kaymakam Demirer'in teşvikleriyle voleybol turnuvası yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Kurumların yanı sıra "Dışarıdan takımını kur gel" sloganıyla sporcu olmayanları da turnuvaya dahil ettiklerini aktaran Keskin, Emniyet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) da takım olarak katılım sağlandığını söyledi.

Keskin, asıl amaçlarının kış aylarında vatandaşların sporla iç içe olmasını sağlamak olduğunu belirterek, "Herkes eğleniyor. İnsanlar aileleriyle, çocuklarıyla geliyor. Saat 18.30 ve 21.00 arasında insanlarımızla, kurumlarımızla bir arada eğlenceli vakit geçiriyorlar. Hem sporla iç içe hem de örnek oluyorlar. Her yaştan insanlar buraya geliyor, turnuvaya katılıyor. Hem çocuklarına hem de çevresine örnek oluyorlar. Biz de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak insanları spora teşvik ederek amacımıza ulaşmış oluyoruz." diye konuştu.

Voleybolun ardından masa tenisi, dart gibi branşlarda da turnuva düzenlemek istediklerini, voleybolu herkesin oynayabileceği bir spor olmasından dolayı tercih ettiklerini anlatan Keskin, "Takımların karışık kurulmasını sağladık. Turnuvanın içerisinde eşli olanlar da var, çocuğu olanlar da oynuyor." dedi.

Mühendis Serkan Birinci, kurum olarak turnuvaya katıldıklarını, daha önce birlikte spor yaptıkları arkadaşlarıyla takım oluşturduklarını kaydetti.

Her fırsatta turnuvalara katıldıklarına değinen Birinci, "Takımımız tamamen işçi ve yönetici arkadaşlarımızdan oluşmakta. İçerideki insan kaynakları yapımız kurumsal bir yapıya sahip olduğu için bu tür etkinliklerden haberimiz oluyor. Bize böyle bir turnuva olduğundan bahsettiler. Sağ olsun Kaymakam Hanım, sporun ve sporcunun yanında her zaman. Biz de bu turnuvaya iştirak ettik." diye konuştu.

Eşiyle turnuvaya katılan tıbbi sekreter Nurseda Bıçak, küçük yaştan itibaren voleybol oynamayı sevdiğini ancak bir süre ara vermek zorunda kaldığını belirtti.

Bıçak, "Projeyi sosyal medyada gördüm. Arkadaşım vasıtasıyla 3 aile katıldık. Çok güzel bir etkinlik. Bize çok şey kattı. Evde durup televizyon izleyeceğimize burada sporumuzu yapıyoruz, kendimizi, çevremizi geliştiriyoruz. Bütün kurumdan arkadaşlarımız var." ifadelerini kullandı.

Nurseda Bıçak'ın eşi özel güvenlik görevlisi Yiğitcan Bıçak da turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ederek, spor yapmanın kendilerini geliştirdiğini ve enerjilerini atma konusunda destek sağladığını söyledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
