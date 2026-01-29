Zonguldak'taki voleybol turnuvası farklı meslek ve yaş gruplarını buluşturuyor

Kilimli Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde,sloganıyla hayata geçirilen turnuvada, ev hanımlarından sağlık çalışanlarına, muhtarlardan mühendislere ve öğrencilere çok sayıda kişinin yer aldığı 18 takımda 192 sporcu mücadele ediyor.Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer'in öncülüğünde bu yıl hayata geçirilen projeyle her yaştan ve farklı meslek gruplarından bireyler, sağlıklı yaşam için enerji harcarken aynı zamanda sosyal bağlarını da güçlendiriyor.İsmail Hakkı Güngör Spor Salonu'nda oynanan turnuvada muhtarlar, ev hanımları, öğrenciler, sporcular, mühendisler, polisler, güvenlik görevlileri, sağlık çalışanları ve akademisyenler gibi çok sayıda meslekte görev yapan bireylerin yanı sıra eşler ile baba ve çocukların da yer aldığı takımlar, fikstüre göre hafta içi sahaya çıkıyor.Ailelerin de tribünden destek vererek renk kattığı organizasyon, 9 Şubat'ta sona erecek. Müsabakalar sonucunda ilk 4'e giren takımlara kupa ve madalyaları verilecek.Kilimli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Önder Keskin, AA muhabirine, Kaymakam Demirer'in teşvikleriyle voleybol turnuvası yapmaya karar verdiklerini söyledi.Kurumların yanı sırasloganıyla sporcu olmayanları da turnuvaya dahil ettiklerini aktaran Keskin, Emniyet, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) da takım olarak katılım sağlandığını söyledi.Keskin, asıl amaçlarının kış aylarında vatandaşların sporla iç içe olmasını sağlamak olduğunu belirterek,diye konuştu.Voleybolun ardından masa tenisi, dart gibi branşlarda da turnuva düzenlemek istediklerini, voleybolu herkesin oynayabileceği bir spor olmasından dolayı tercih ettiklerini anlatan Keskin,dedi.Mühendis Serkan Birinci, kurum olarak turnuvaya katıldıklarını, daha önce birlikte spor yaptıkları arkadaşlarıyla takım oluşturduklarını kaydetti.Her fırsatta turnuvalara katıldıklarına değinen Birinci,diye konuştu.Eşiyle turnuvaya katılan tıbbi sekreter Nurseda Bıçak, küçük yaştan itibaren voleybol oynamayı sevdiğini ancak bir süre ara vermek zorunda kaldığını belirtti.Bıçak,ifadelerini kullandı.Nurseda Bıçak'ın eşi özel güvenlik görevlisi Yiğitcan Bıçak da turnuvayı düzenleyenlere teşekkür ederek, spor yapmanın kendilerini geliştirdiğini ve enerjilerini atma konusunda destek sağladığını söyledi.