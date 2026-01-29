Zeren Spor'dan Kübra Akman hakkında açıklama

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Kübra Akman, 24 Ocak tarihinde oynanan Aras Kargo müsabakasında ayak bileğinden sakatlanmıştır. Maç sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde kemik yapısında olumsuz bir bulguya rastlanmamış olup, Ankara'da sürdürülen kontroller kapsamında çekilen MR görüntülemesi sonucunda, ön talofibular bağda tam yırtık, deltoid ve kalkaneofibular bağlarda ise kısmi yırtık tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu için 3-4 haftalık rehabilitasyon sürecinin öngörüldüğü kaydedildi.



