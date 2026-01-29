Uşakspor'da Ergün Penbe bıraktı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktör Ergün Penbe ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam kulüpteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle yönetimin futbolcu satışına yönelmesi üzerine ayrılık kararı aldığını dile getirdi. Teknik direktör Penbe, sözleşme feshi nedeniyle kulübe ödeme yapacağını duyurdu.



Kırmızı-siyahlı yönetim, "Uşakspor'umuza verdiği emek, kattığı değer ve özverili çalışmaları için başta Teknik Direktörümüz Ergün Penbe'ye ve teknik ekibine gönülden teşekkür ediyoruz. Spor hayatının bundan sonraki yolculuğunda kendilerine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz. Yolunuz açık olsun" açıklaması yaptı.



