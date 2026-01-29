Haber Tarihi: 29 Ocak 2026 12:54 - Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 12:54

Kefir Haram mı? Kefir Neden Haram?

Kefir içmek haram mı, helal mi? Kefirdeki doğal alkol oranı dini açıdan sakınca yaratır mı? Diyanet'in kefir hakkındaki açıklaması ve fıkhi hükümler haberimizde.

Kefir Haram mı? Kefir Neden Haram?
Abone Ol
Kefir, sütün kefir mayası (kefir taneleri) ile fermente edilmesi sonucu elde edilen, yoğun kıvamlı ve probiyotik açıdan zengin bir içecektir. Fermantasyon süreci doğal olarak çok düşük miktarda alkol açığa çıkardığı için, bu durumun içeceği "sarhoş edici" kılıp kılmadığı temel tartışma konusudur.
1. DİYANET'İN KEFİR HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜ
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu, kefirin tüketilmesinde dini açıdan bir sakınca olmadığını belirtmektedir. Temel kural şudur: "Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır." Ancak kefir, yapısı gereği ne kadar tüketilirse tüketilsin kişiyi sarhoş edecek bir alkol oranına sahip değildir.

2. KEFİRDEKİ ALKOL ORANI VE FIKHİ HÜKÜM
Kefir üretimi sırasında ortaya çıkan alkol oranı genellikle %0,01 ile %0,1 arasındadır. Bu oran, meyvelerin (özellikle olgunlaşmış muz veya elma) veya ekmeğin mayalanma sürecinde oluşan doğal alkol oranından daha fazla değildir.

Sarhoş Etme Özelliği: İslam hukukunda bir içeceğin haram sayılması için "iskâr" (sarhoş etme) özelliğine sahip olması gerekir. Kefir bu özelliği taşımadığı için helal kabul edilir.

Doğal Oluşum: Bu alkol, dışarıdan eklenen bir madde değil, fermantasyonun doğal bir yan ürünüdür.

3. EV YAPIMI KEFİR VE HAZIR KEFİR FARKI
Hem evde mayalanan hem de marketlerde satılan hazır kefirlerin tüketilmesi caizdir.

Hazır Kefirler: Gıda endüstrisinde üretilen kefirler, belirli standartlar altında denetlendiği için alkol oranları çok daha düşüktür ve "Helal Sertifikası"na sahip birçok marka bulunmaktadır.

Ev Yapımı Kefir: Evde yapılan kefirlerde mayalanma süresi çok uzun tutulursa (2-3 günden fazla) tadı keskinleşebilir, ancak bu yine de içeceği haram kılıcı bir sarhoşluk seviyesine ulaştırmaz.


4. SAĞLIK VE ŞİFA BOYUTU
İslam dini, insan sağlığına faydalı olan temiz gıdaların (Tayyibat) tüketilmesini teşvik eder. Kefir, sindirim sistemine, bağışıklığa ve kemik sağlığına olan kanıtlanmış faydaları nedeniyle "şifalı bir besin" olarak görülür. Temiz sütten, hijyenik şartlarda üretilen kefirin içilmesi müstehap (güzel bir davranış) kabul edilir.

Sonuç olarak: Kefir içmek günah veya haram değildir; gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

Diğer Haberler

Bodrum'da Dimitrov ayrılık iddiası Spor Toto 1. Lig Bodrum'da Dimitrov ayrılık iddiası
Beşiktaş'ta kaleci hedefi: Alphonse Areola Beşiktaş Beşiktaş'ta kaleci hedefi: Alphonse Areola
Hasan Şaş'tan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi kehaneti Galatasaray Hasan Şaş'tan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi kehaneti
Bucaspor 1928 son saniyede yıkıldı TFF 2. Lig Bucaspor 1928 son saniyede yıkıldı
Menemen FK'da seri bitti TFF 2. Lig Menemen FK'da seri bitti
Muğlaspor'da büyük sevinç TFF 2. Lig Muğlaspor'da büyük sevinç
Yasin Özcan: 'Bu formanın ağırlığını taşıyacağıma inanıyorum' Beşiktaş Yasin Özcan: "Bu formanın ağırlığını taşıyacağıma inanıyorum"
Aliağa FK gaza bastı TFF 2. Lig Aliağa FK gaza bastı
Somaspor evinde ilk kez güldü TFF 2. Lig Somaspor evinde ilk kez güldü
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'ye Kante'den kötü haber!
2
Jose Mourinho: "Yeniliriz, beni o zaman öldürürsünüz!"
3
Galatasaray'da sakatlık: Leroy Sane!
4
Rayan Cherki: "Galatasaray çok iyi"
5
İlkay Gündoğan: "Play-off'ta daha iyi olacağız"
6
Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı!
7
Tarihi gecede Arda Güler çıldırdı! Oyundan alınırken tek cümle olay oldu

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.