Kefir Haram mı? Kefir Neden Haram?

Kefir, sütün kefir mayası (kefir taneleri) ile fermente edilmesi sonucu elde edilen, yoğun kıvamlı ve probiyotik açıdan zengin bir içecektir. Fermantasyon süreci doğal olarak çok düşük miktarda alkol açığa çıkardığı için, bu durumun içeceği "sarhoş edici" kılıp kılmadığı temel tartışma konusudur.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu, kefirin tüketilmesinde dini açıdan bir sakınca olmadığını belirtmektedir. Temel kural şudur: "Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır." Ancak kefir, yapısı gereği ne kadar tüketilirse tüketilsin kişiyi sarhoş edecek bir alkol oranına sahip değildir.

Kefir üretimi sırasında ortaya çıkan alkol oranı genellikle %0,01 ile %0,1 arasındadır. Bu oran, meyvelerin (özellikle olgunlaşmış muz veya elma) veya ekmeğin mayalanma sürecinde oluşan doğal alkol oranından daha fazla değildir.

Sarhoş Etme Özelliği: İslam hukukunda bir içeceğin haram sayılması için "iskâr" (sarhoş etme) özelliğine sahip olması gerekir. Kefir bu özelliği taşımadığı için helal kabul edilir.

Doğal Oluşum: Bu alkol, dışarıdan eklenen bir madde değil, fermantasyonun doğal bir yan ürünüdür.

Hem evde mayalanan hem de marketlerde satılan hazır kefirlerin tüketilmesi caizdir.

Hazır Kefirler: Gıda endüstrisinde üretilen kefirler, belirli standartlar altında denetlendiği için alkol oranları çok daha düşüktür ve "Helal Sertifikası"na sahip birçok marka bulunmaktadır.

Ev Yapımı Kefir: Evde yapılan kefirlerde mayalanma süresi çok uzun tutulursa (2-3 günden fazla) tadı keskinleşebilir, ancak bu yine de içeceği haram kılıcı bir sarhoşluk seviyesine ulaştırmaz.

İslam dini, insan sağlığına faydalı olan temiz gıdaların (Tayyibat) tüketilmesini teşvik eder. Kefir, sindirim sistemine, bağışıklığa ve kemik sağlığına olan kanıtlanmış faydaları nedeniyle "şifalı bir besin" olarak görülür. Temiz sütten, hijyenik şartlarda üretilen kefirin içilmesi müstehap (güzel bir davranış) kabul edilir.

Sonuç olarak: Kefir içmek günah veya haram değildir; gönül rahatlığıyla tüketilebilir.