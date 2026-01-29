29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Muğlaspor'da büyük sevinç

Liderlik yarışından kopmamak adına kritik maçta Muğlaspor, son dakikada bulduğu golle Bucaspor 1928'i yenmeyi başardı

calendar 29 Ocak 2026 13:06
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor konuk ettiği Bucaspor 1928'i 90+3'üncü dakikada attığı golle 2-1 yenerek yarışta iddiasını sürdürdü. Bu galibiyetle 3'te 3 yapan yeşil-beyazlılar 47 puana ulaşarak lider Batman Petrolspor'u amansız takibine devam etti.

Teknik direktör Besim Durmuş zorlu bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını belirterek, "Kazanmak çok önemliydi, serimiz devam ediyor. Sonuna kadar yarışta olacağız" dedi. Muğlaspor ve Bucaspor 1928 yönetimleri ise maçın ardından teşekkür mesajları yayınladı.

Muğlaspor cephesi, "Ligin ilk devresinde oynadığımız karşılaşmada kulübümüzü son derece iyi şekilde ağırlayan Bucaspor 1928 Kulübü Başkanı Sayın Cihan Aktaş, Sayın Nezir Aktaş ve As Başkan Mehmet Sevinç'e teşekkür ederiz. Muğlaspor olarak bizler de Bucaspor 1928 kafilesini şehrimizde en iyi şekilde misafir etmeye özen gösterdik. Karşılaşma süresince kulübümüze karşı anlayışlı ve sağduyulu bir yaklaşım sergileyen Bucaspor 1928 camiasının tüm fertlerine teşekkür eder, kardeş kulübümüz Bucaspor 1928'e bundan sonraki müsabakalarında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. 

Bucaspor 1928'den ise şöyle bir açıklama geldi: "Muğlaspor Kulübü Başkanı Sayın Menaf Kıyanç'a ve kulüp yöneticilerine, kulübümüze gösterdikleri misafirperveklikten dolayı çok teşekkür eder, kardeş takımımız Muğlaspor'a başarılar dileriz."

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.