29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

calendar 29 Ocak 2026 14:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Houston Rockets, pivot Steven Adams'ın sol ayak bileğinden sezonu kapatan bir ameliyat geçirdiğini duyurdu.

Adams, 18 Ocak'ta New Orleans Pelicans karşısında alınan galibiyet sırasında sakatlanmış ve o tarihten bu yana dört maç kaçırmıştı. Zion Williamson'ın potaya yöneldiği bir pozisyonu savunmaya çalışırken ayak bileğini burkan Adams, sahayı yardım alarak terk etmişti.

32 yaşındaki tecrübeli uzun, başantrenör Ime Udoka'nın rotasyonunda önemli bir parça konumundaydı. Bu sezon çıktığı 32 maçın 11'ine ilk beşte başlayan Adams, maç başına 5,8 sayı ve 8,6 ribaund ortalamalarıyla 22,8 dakika süre aldı.


Adams, Rockets'ın ikili oyuncu kombinasyonlarında da öne çıkan isimlerden biri oldu. En az 100 dakika birlikte oynayan ikililer arasında net rating'e göre en iyi 10 Rockets ikilisinin altısında yer aldı. Savunma tarafında ise sahadayken Houston'ın savunma verimliliği 100 pozisyonda 8,2 sayı iyileşti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
