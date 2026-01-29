29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Altay'da Efe sahaya dönüyor

Bahis Soruşturması kapsamında 45 gün yeşil sahalardan uzak kalan Efe Pehlivan'ın cezası sona erdi

Altay'da Efe sahaya dönüyor
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak Altay'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki sol kanat Efe Pehlivan'ın cezası sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan amatör lisanslı futbolcular arasında yer alıp 45 gün men cezası alan Efe, cezasını tamamladı.

Bu sezon ligde 3 kez forma giyip, son olarak iç sahada oynanan Eskişehir Anadolu Spor müsabakasında görev yapan genç krampon, son 6 müsabakayı kaçırdı. Genç oyuncu için son kararı teknik ekip verecek.

Öte yandan Eskişehirspor yönetim Altay'a jest yaparak misafir seyirci için bilet fiyatını İzmir'in plakasına ithafen 35 TL olarak belirledi. İlk yarıda Altay yönetimi, Eskişehirliler için biletleri 26 TL'den satışa sunmuştu.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
