Altay'da Efe sahaya dönüyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 31 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor'la karşılaşacak Altay'da altyapıdan yetişen 20 yaşındaki sol kanat Efe Pehlivan'ın cezası sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan amatör lisanslı futbolcular arasında yer alıp 45 gün men cezası alan Efe, cezasını tamamladı.



Bu sezon ligde 3 kez forma giyip, son olarak iç sahada oynanan Eskişehir Anadolu Spor müsabakasında görev yapan genç krampon, son 6 müsabakayı kaçırdı. Genç oyuncu için son kararı teknik ekip verecek.



Öte yandan Eskişehirspor yönetim Altay'a jest yaparak misafir seyirci için bilet fiyatını İzmir'in plakasına ithafen 35 TL olarak belirledi. İlk yarıda Altay yönetimi, Eskişehirliler için biletleri 26 TL'den satışa sunmuştu.