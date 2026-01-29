28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Tarihi gecede Arda Güler çıldırdı! Oyundan alınırken tek cümle olay oldu

Benfica deplasmanında alınan yenilgi Real Madrid'i ilk 8 dışında bırakırken, Arda Güler'in oyundan alınırken yaşadığı öfke gecenin en çok konuşulan anı oldu.

calendar 29 Ocak 2026 09:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tarihi gecede Arda Güler çıldırdı! Oyundan alınırken tek cümle olay oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son haftasında, Real Madrid deplasmanda Benfica'ya 4-2 mağlup oldu.

Benfica yenilgisiyle ilk 8 dışında kalan Real Madrid ise büyük şok yaşadı. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler, 78. dakikada oyundan alınırken adeta çılgına döndü. Milli futbolcunun teknik direktör Alvaro Arbeloa'ya olan öfkesi kameralara yansıdı.

Arda Güler'in oyundan alınırken "Hep ben!" diyerek isyan ettiği görüldü. Arda Güler'in ilk kez bu kadar şiddetli tepki verdiği gören futbolseverler oldukça şaşırırken, milli futbolcunun o anları tüm dünyada gündem oldu.



İŞTE O ANLAR: 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
