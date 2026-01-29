28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Beşiktaş'ta sol kanat harekatı!

Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla Flamengo forması giyen Everton Soares önerildi. Siyah-beyazlıların değerlendirdiği bir diğer isim ise Salzburg forması giyen Kerim Alajbegovic.

calendar 29 Ocak 2026 08:53
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, transfer çalışmalarındaki ilk hamlesini savunma hattına yaptı. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Savunmadaki bu hamlenin ardından Beşiktaş, sol kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılara bu bölge için iki isim önerildi.

EVERTON SOARES GÜNDEMDE



Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Everton Soares, Beşiktaş'a önerilen isimler arasında yer alıyor. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli oyuncu için Flamengo'nun cüzi bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

KERIM ALAJBEGOVIC DE LİSTEDE

Beşiktaş'ın sol kanat için değerlendirdiği bir diğer isim ise Salzburg forması giyen Kerim Alajbegovic. Siyah-beyazlıların, iki oyuncu için de şartları araştırdığı ve teknik heyetin raporu doğrultusunda karar vereceği ifade ediliyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
