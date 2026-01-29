Beşiktaş'ta sol kanat harekatı!

Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, transfer çalışmalarındaki ilk hamlesini savunma hattına yaptı. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.
Savunmadaki bu hamlenin ardından Beşiktaş, sol kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılara bu bölge için iki isim önerildi.
EVERTON SOARES GÜNDEMDE
Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Everton Soares, Beşiktaş'a önerilen isimler arasında yer alıyor. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli oyuncu için Flamengo'nun cüzi bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.
KERIM ALAJBEGOVIC DE LİSTEDE
Beşiktaş'ın sol kanat için değerlendirdiği bir diğer isim ise Salzburg forması giyen Kerim Alajbegovic. Siyah-beyazlıların, iki oyuncu için de şartları araştırdığı ve teknik heyetin raporu doğrultusunda karar vereceği ifade ediliyor.