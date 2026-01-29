Beşiktaş'ta sol kanat harekatı!

Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş, transfer çalışmalarındaki ilk hamlesini savunma hattına yaptı. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.



Savunmadaki bu hamlenin ardından Beşiktaş, sol kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılara bu bölge için iki isim önerildi.



EVERTON SOARES GÜNDEMDE

Flamengo forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı sol kanat, Beşiktaş'a önerilen isimler arasında yer alıyor. Sözleşmesinin son yılına giren tecrübeli oyuncu için Flamengo'nun cüzi bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.Beşiktaş'ın sol kanat için değerlendirdiği bir diğer isim ise Salzburg forması giyen. Siyah-beyazlıların, iki oyuncu için de şartları araştırdığı ve teknik heyetin raporu doğrultusunda karar vereceği ifade ediliyor.