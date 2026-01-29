28 Ocak
M.City-Galatasaray
2-0
28 Ocak
PSG-Newcastle
1-1
28 Ocak
PSV Eindhoven-Bayern Munih
1-2
28 Ocak
SSC Napoli-Chelsea
2-3
28 Ocak
Benfica-Real Madrid
4-2
28 Ocak
B. Dortmund-Inter
0-2
28 Ocak
Liverpool-Qarabag FK
6-0
28 Ocak
Barcelona-Kopenhag
4-1
28 Ocak
Leverkusen-Villarreal
3-0
28 Ocak
E. Frankfurt-Tottenham
0-2
28 Ocak
Arsenal-Kairat Almaty
3-2
28 Ocak
Union St.Gilloise-Atalanta
1-0
28 Ocak
Club Brugge-Marsilya
3-0
28 Ocak
Ajax-Olympiakos
1-2
28 Ocak
Athletic Bilbao-Sporting CP
2-3
28 Ocak
Atletico Madrid-Bodo/Glimt
1-2
28 Ocak
AS Monaco-Juventus
0-0
28 Ocak
Pafos FC-Slavia Prag
4-1

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın: Livakovic

Fenerbahçe'de ara transfer dönemindeki ayrılıklar sürüyor. Girona'da forma şansı bulamayan Dominik Livakovic'in, anlaşma sağlanan Dinamo Zagreb'e bugün imza atması bekleniyor.

Ara transfer döneminde şimdiye dek 8 futbolcuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir veda daha gerçekleşiyor. 

Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönüyor. İspanyol ekibinde forma giymeyen ve bir süre önce ayrılık talebini ileten Livakovic'in transferi bugün gerçekleşiyor.

Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Livakovic bugün kendisini Dinamo Zagreb'e bağlayan sözleşmeye imza atacak. 

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-24 sezonu başında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.