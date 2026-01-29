Ara transfer döneminde şimdiye dek 8 futbolcuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir veda daha gerçekleşiyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönüyor. İspanyol ekibinde forma giymeyen ve bir süre önce ayrılık talebini ileten Livakovic'in transferi bugün gerçekleşiyor.
Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Livakovic bugün kendisini Dinamo Zagreb'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-24 sezonu başında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın: Livakovic
Fenerbahçe'de ara transfer dönemindeki ayrılıklar sürüyor. Girona'da forma şansı bulamayan Dominik Livakovic'in, anlaşma sağlanan Dinamo Zagreb'e bugün imza atması bekleniyor.
Ara transfer döneminde şimdiye dek 8 futbolcuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir veda daha gerçekleşiyor.
Fenerbahçe
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı
-
9
Celine Dept, Galatasaray maçı için stadyumda!
-
8
Chelsea, Raheem Sterling ile yollarını ayırdı
-
7
Galatasaray'da sakatlık: Leroy Sane!
-
6
Jose Mourinho: "Yeniliriz, beni o zaman öldürürsünüz!"
-
5
İlkay Gündoğan: "Play-off'ta daha iyi olacağız"
-
4
Rayan Cherki: "Galatasaray çok iyi"
-
3
Manchester City - Galatasaray: 11'ler
-
2
Benfica'dan tarihi galibiyet: Kaleci Trupin attı, ilk 24'e kaldılar
-
1
Fenerbahçe'ye Kante'den kötü haber!
- 09:43 Alperen'in double-double gecesi, Wemby ve Spurs'e karşı yetmedi
- 09:40 City-Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanında son durum
- 09:38 Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın: Livakovic
- 09:05 Tarihi gecede Arda Güler çıldırdı! Oyundan alınırken tek cümle olay oldu
- 08:53 Beşiktaş'ta sol kanat harekatı!
- 08:31 Beşiktaş'a dev gelir: 71 milyon euro
- 07:52 Yazarlardan Galatasaray yorumları
- 02:52 EuroLeague'de "Türk derbisi": Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
- 02:46 FCSB - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler
- 02:26 Osimhen'den transfer yorumu
- 02:22 Galatasaray'da sakatlık: Leroy Sane!
- 02:18 Beşiktaş, Kristjan Asllani için sona yakın
- 02:15 Fenerbahçe'ye Kante'den kötü haber!
- 02:04 Yunus Akgün'den durumu için açıklama!
- 01:49 Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı
- 01:46 Jose Mourinho: "Yeniliriz, beni o zaman öldürürsünüz!"
- 01:42 Bodo/Glimt, ilk kez katıldığı Devler Ligi'nde tarih yazdı!
- 01:35 Gabriel Sara: "Kim gelirse gelsin..."
- 01:28 İlkay Gündoğan: "Play-off'ta daha iyi olacağız"
- 01:28 Napoli, Chelsea'ye yenildi, ilk 24'ün dışında kaldı
- 01:21 Rayan Cherki: "Galatasaray çok iyi"
- 01:11 Benfica'dan tarihi galibiyet: Kaleci Trupin attı, ilk 24'e kaldılar
- 01:05 Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar ve puan durumu
- 00:54 Galatasaray, Manchester City karşısında istediğini alamadı!
- 00:00 VakıfBank set vermedi kazandı
- 23:21 Galatasaray'a Lemina'dan kötü haber!
- 23:09 Bursaspor, Emir Kaan'ı kadrosuna kattı
- 23:05 Eczacıbaşı'ndan 3-0'lık net galibiyet
- 22:42 Fenerbahçe Opet, EuroLeague'de liderliği garantiledi
- 22:27 Okan Buruk: "Cesur olmamız gerekiyor"
- 22:22 Bahçeşehir Koleji, son saniye basketiyle Aris'i mağlup etti
- 22:18 Galatasaray'da Torreira yedek kaldı
- 21:52 Manchester City - Galatasaray: 11'ler
- 21:26 Celine Dept, Galatasaray maçı için stadyumda!
- 21:21 Fenerbahçe Medicana, play-off turuna yükseldi
- 20:53 Aston Villa, Douglas Luiz'i kiralık olarak geri aldı
- 20:32 Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı
- 20:31 Altekma, Benfica'yı altın sette geçerek çeyrek finale yükseldi
- 20:28 Atletico Madrid'den Goretzka hamlesi
- 20:26 Boluspor'da Erdal Güneş dönemi başladı
- 20:25 Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile sözleşme imzaladı
- 20:09 Tedesco: "Transfer bizi etkiledi"
- 20:05 Konyaspor'dan savunmaya takviye: Adamo Nagalo
- 19:52 Tsimikas'tan geleceği için cevap
- 19:43 Chelsea, Raheem Sterling ile yollarını ayırdı
- 19:40 Trabzonsporlu Andre Onana için Inter iddiası!
- 19:33 Fulham, Oscar Bobb için Manchester City ile anlaştı
- 19:25 Inter'den Moussa Diaby hamlesi!
- 19:17 Beşiktaş için Jens Hjerto-Dahl iddiası!
- 18:45 Domenico Tedesco'da sakatlık açıklaması
- 18:43 Selçuk İnan'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama
- 18:40 Lucas Paqueta, Flamengo'ya imza atıyor!
- 18:32 Fenerbahçe'de transfer yakın: N'Golo Kante
- 17:53 Cesar Montes için Beşiktaş'a ret!
- 17:30 Emery'den Tammy Abraham için açıklama!
- 17:21 Mustafa Eskihellaç: "Sahadaki en güçlü yönüm hızım"
- 17:17 Djalovic'in puan ortalaması 1'in altında kaldı
- 17:15 Ilias Charalambus: "Fenerbahçe en iyisi"
- 17:14 Altin Zeqiri: "Yenemeyeceğimiz takım yok"
- 17:09 Serdal Adalı'dan basın toplantısı kararı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Tarihi gecede Arda Güler çıldırdı! Oyundan alınırken tek cümle olay oldu
Bernardo Silva'dan Türkiye'ye transfer yanıtı
Rayan Cherki: "Galatasaray çok iyi"
Atletico Madrid'den Goretzka hamlesi
Tsimikas'tan geleceği için cevap
Chelsea, Raheem Sterling ile yollarını ayırdı
Fulham, Oscar Bobb için Manchester City ile anlaştı
Inter'den Moussa Diaby hamlesi!
Lucas Paqueta, Flamengo'ya imza atıyor!
Emery'den Tammy Abraham için açıklama!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|19
|14
|4
|1
|43
|14
|46
|2
|Fenerbahçe
|19
|12
|7
|0
|43
|17
|43
|3
|Trabzonspor
|19
|12
|5
|2
|37
|22
|41
|4
|Göztepe
|19
|10
|6
|3
|25
|11
|36
|5
|Beşiktaş
|19
|9
|6
|4
|33
|24
|33
|6
|Başakşehir
|19
|8
|5
|6
|32
|19
|29
|7
|Samsunspor
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|27
|8
|Gaziantep FK
|19
|6
|7
|6
|26
|32
|25
|9
|Kocaelispor
|19
|6
|6
|7
|16
|19
|24
|10
|Alanyaspor
|19
|4
|10
|5
|19
|19
|22
|11
|Gençlerbirliği
|19
|5
|4
|10
|23
|27
|19
|12
|Rizespor
|19
|4
|7
|8
|22
|28
|19
|13
|Konyaspor
|19
|4
|7
|8
|23
|31
|19
|14
|Antalyaspor
|19
|5
|4
|10
|18
|32
|19
|15
|Kasımpaşa
|19
|3
|7
|9
|15
|26
|16
|16
|Eyüpspor
|19
|3
|6
|10
|13
|27
|15
|17
|Kayserispor
|19
|2
|9
|8
|16
|37
|15
|18
|Karagümrük
|19
|2
|3
|14
|16
|37
|9