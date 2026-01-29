Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın: Livakovic

Ara transfer döneminde şimdiye dek 8 futbolcuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir veda daha gerçekleşiyor.



Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, eski takımı Dinamo Zagreb'e dönüyor. İspanyol ekibinde forma giymeyen ve bir süre önce ayrılık talebini ileten Livakovic'in transferi bugün gerçekleşiyor.



Fabrizio Romano'nun geçtiği habere göre taraflar arasında anlaşma sağlandı ve Livakovic bugün kendisini Dinamo Zagreb'e bağlayan sözleşmeye imza atacak.



Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-24 sezonu başında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.







