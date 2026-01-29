29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı!

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı yönetimin, Uruguaylı yıldızın geleceğine dair önemli bir karar aldığı ortaya çıktı.

calendar 29 Ocak 2026 11:02
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Lucas Torreira kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını ilk 24'e yazdıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı kırmızılılarda gözler bir yandan transfer çalışmalarına çevrilirken, takımın dinamosu Lucas Torreira ile ilgili sürpriz bir haber geldi.

Bir süredir hakkında ayrılık iddiaları orta atılan Uruguaylı orta saha hakkında yeni bir karar alındı.


G.SARAY YÖNETİMİNDEN FLAŞ KARAR!

Yunus Akgün ve Davinson Sanchez'in sözleşmelerini uzatan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz ve teknik direktör Okan Buruk'un ücretlerinde iyileştirmeye gitmişti.

Sabah'ın haberine göre, iç transferde sıradaki imzayı Lucas Torreira'nın atması bekleniyor.

2022 yazında Galatasaray'a gelen Torreira, 2024 yılında sözleşmesini uzatmış ve 2.7 milyon Euro olan garanti ücreti 3.5 milyon Euro'ya çıkartılmıştı.

GARANTİ ÜCRETİ 4M€ SEVİYESİNE ÇIKARTILACAK

Son dönemdeki transferlerin ardından zam beklentisine giren Uruguaylı yıldızın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Torreira'nın garanti ücreti 4 milyon Euro seviyesine çıkartılarak takım içindeki dengeler korunacak.

BU SEZON 28 MAÇA ÇIKTI!

Lucas Torreira bu sezon Galatasaray'da 28 karşılaşmada boy gösterdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.