29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Dünya rekoru; 2025'te transfere 13 milyar dolar harcama!

2025'te uluslararası transferlere 13,08 milyar dolar harcanarak rekor kırıldı; Galatasaray ve Fenerbahçe listeye ilk 20'den girdi

calendar 29 Ocak 2026 12:04 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 12:05
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Dünya rekoru; 2025'te transfere 13 milyar dolar harcama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbol kulüpleri, 2025'te uluslararası transferler için 13,08 milyar dolar bonservis bedeli ödeyerek rekor kırdı.
FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre 2025 yılında profesyonel erkek futbolundaki 24 bin 558 futbolcu için harcanan 13,08 milyar dolar, uluslararası transferde en yüksek bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti.

İlk kez 10 milyar dolar barajının geçildiği harcama miktarı, 2024'e göre (8,59 milyar) yüzde 52,3 ve 2023'e göre (9,66 milyar) yüzde 35,4 artış gösterdi.

Ayrıca geçen yıl, profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda tüm zamanların rekoru olan 86 bin 158 uluslararası transfer yapıldı.


FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLK 20'DE

Fenerbahçe ve Galatasaray, geçen sene Avrupa'da en fazla bonservis bedeli harcayan takımlar listesinde ilk 20'de yer aldı.

Söz konusu listede Fenerbahçe 16, Galatasaray ise 17. sıraya yerleşti.

İngiltere ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea ise ilk 3 sırayı aldı.

Kulüplerin ödediği bonservis ücretlerine ise raporda yer verilmedi.

TÜRKİYE'DEN 534 MİLYON HARCAMA

Türkiye, 2025 yılında ödediği 534 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 7. sırada yer aldı.

Uluslararası futbolcu transferinde 2025'te en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 222 milyon dolar ile 12. sıraya yerleşti.

Yurt dışından transfer ettiği 416 futbolcuyla bu alanda 10. sırada bulunan Türkiye, yurt dışına en çok oyuncu gönderen ülkeler sıralamasında da 339 futbolcuyla 14. basamağın sahibi oldu.

Geçen yıl uluslararası futbolcu transferinde en fazla bonservis harcaması yapan 10 ülke şu şekilde:

Sıra Ülke Bonservis harcaması (dolar)
1 İngiltere 3,82 milyar
2 Almanya 1,28 milyar
3 İtalya 1,2 milyar
4 Fransa 953 milyon
5 Suudi Arabistan 907 milyon
6 İspanya 741 milyon
7 Türkiye 534 milyon
8 Portekiz 498 milyon
9 Brezilya 433 milyon
10 ABD 367 milyon
BONSERVİSİ EN YÜKSEK FUTBOLCULAR

Rapora göre en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu, Bayer Leverkusen'den ayrılarak Liverpool'a imza atan Florian Wirtz oldu.

Eintracht Frankfurt'tan Liverpool'a giden Hugo Ekitike ve Leipzig'den Manchester United'a transfer olan Benjamin Sesko, listede ilk 3'te yer aldı.

Newcastle United'ın Stuttgart'tan kadrosuna kattığı Nick Woltemade ve Arsenal'ın Real Sociedad'dan transfer ettiği Martin Zubimendi ise söz konusu üç futbolcunun ardından sıralandı.

EN ÇOK PARA FRANSIZ FUTBOLCULARA GİTTİ

Fransızlar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu.

Kulüpler, Fransız oyuncuların bonservisleri için 1,67 milyar dolar ödedi.

Bu alanda 1,21 milyar dolar ödenen Brezilyalı futbolcular ikinci, 780,7 milyon dolar ödenen Hollandalı oyuncular üçüncü sırada yer aldı.

EN ÇOK HARCAYAN VE KAZANAN İNGİLİZLER

İngiltere, kulüpleri uluslararası transferlerde en fazla harcamayı yapan ve en çok kazancı elde eden ülke oldu.

Uluslararası transferlerin bonservislerine 3,82 milyar dolar harcayan İngiltere kulüpleri, 1,77 milyar dolar da kazanç sağladı.

Takımları en çok bonservis ödeyen ülkeler arasında Almanya (1,28 milyar dolar) ve İtalya (1,20 milyar dolar) ilk 3'e girdi.

Fransa 1,71 milyar dolar ve Almanya 1,49 milyar dolarla kulüpleri en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler listesinde İngiltere'nin ardından sıralandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.