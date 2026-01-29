Yasin Özcan: 'Bu formanın ağırlığını taşıyacağıma inanıyorum'

Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Yasin Özcan için resmi sosyal medya hesaplarından bir tanıtım videosu paylaştı. Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi, Beşiktaş'a imza atmaktan duyduğu gururu dile getirdi.



Paylaşılan videoda konuşan Yasin Özcan, duygularını şu sözlerle ifade etti:



"Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Her Türk gencinin hayali burada olmak. Formayı giydiğim an inanılmaz bir gurur hissettim. Bu formanın ağırlığını taşıyacağıma inanıyorum. Burada beni çeken, bu büyük tarihin bir parçası olacak olmak."





