Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Yasin Özcan için resmi sosyal medya hesaplarından bir tanıtım videosu paylaştı. Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi, Beşiktaş'a imza atmaktan duyduğu gururu dile getirdi.
Paylaşılan videoda konuşan Yasin Özcan, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Her Türk gencinin hayali burada olmak. Formayı giydiğim an inanılmaz bir gurur hissettim. Bu formanın ağırlığını taşıyacağıma inanıyorum. Burada beni çeken, bu büyük tarihin bir parçası olacak olmak."
Yasin Özcan: "Bu formanın ağırlığını taşıyacağıma inanıyorum"
Ara transfer dönemindeki ilk hamlesini Yasin Özcan ile yapan Beşiktaş, yeni transferi için tanıtım videosu paylaştı. Siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş'a imza atmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.
Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk hamlesi Yasin Özcan için resmi sosyal medya hesaplarından bir tanıtım videosu paylaştı. Siyah-beyazlı kulübün yeni transferi, Beşiktaş'a imza atmaktan duyduğu gururu dile getirdi.
