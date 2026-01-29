Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Cleveland tarihindeki yeri tartışılmaz olsa da, Cleveland Cavaliers guardı Jaylon Tyson, takımın artık Donovan Mitchell etrafında şekillendiğini açık bir dille ifade etti.Cavaliers taraftarları için LeBron James'in dönüşü haftalar öncesinden takvimlerde işaretlenmişti. Ancak anlatı her ne kadar dört kez MVP seçilmiş LeBron etrafında dönse de, Jaylon Tyson, organizasyonun artık Donovan Mitchell'a ait olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.Cavaliers'ın Lakers'ı 129-99'luk skorla farklı mağlup etmesinin ardından, ESPN'in maç sonu saha röportajında Donovan Mitchell'a LeBron'un Cleveland üzerindeki etkisi sorulurken, Tyson soruya müdahale ederek sözü Mitchell'a getirdi.diyen Tyson, sözlerini şu şekilde sürdürdü:LeBron James için duygu yüklü bir geri dönüş olan gece, duygusal video gösterimiyle başlamasına rağmen Cavaliers'ın sahadaki üstünlüğüyle Lakers adına tamamen hayal kırıklığına dönüştü.James karşılaşmayı 11 sayı, 5 asist ve 3 ribaundla tamamlarken, kendi adına bir kez daha tarih yazmış oldu.Soruyu daha sonra yanıtlayan Donovan Mitchell ise LeBron James'in Cleveland'da oluşturduğu mirasın altını çizdi:diyen Mitchell,ifadelerini kullandı.Mitchell, Cavaliers'a bir NBA şampiyonluğu kazandırana kadar LeBron James'in Cleveland'daki figürü daha büyük kalmaya devam edecek olsa da, takımın mevcut merkezinin yıldız guard olduğu gerçeği inkâr edilemiyor.