29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Tyson'dan LeBron'a mesaj: "Cleveland, artık Mitchell'ın şehri"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Cleveland tarihindeki yeri tartışılmaz olsa da, Cleveland Cavaliers guardı Jaylon Tyson, takımın artık Donovan Mitchell etrafında şekillendiğini açık bir dille ifade etti.

Tyson'dan LeBron'a mesaj: 'Cleveland, artık Mitchell'ın şehri'
Cavaliers taraftarları için LeBron James'in dönüşü haftalar öncesinden takvimlerde işaretlenmişti. Ancak anlatı her ne kadar dört kez MVP seçilmiş LeBron etrafında dönse de, Jaylon Tyson, organizasyonun artık Donovan Mitchell'a ait olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Cavaliers taraftarları için LeBron James'in dönüşü haftalar öncesinden takvimlerde işaretlenmişti. Ancak anlatı her ne kadar dört kez MVP seçilmiş LeBron etrafında dönse de, Jaylon Tyson, organizasyonun artık Donovan Mitchell'a ait olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

Cavaliers'ın Lakers'ı 129-99'luk skorla farklı mağlup etmesinin ardından, ESPN'in maç sonu saha röportajında Donovan Mitchell'a LeBron'un Cleveland üzerindeki etkisi sorulurken, Tyson soruya müdahale ederek sözü Mitchell'a getirdi.


"Artık burası Donovan Mitchell'ın şehri," diyen Tyson, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"LeBron buraya geri geldiğinde, herkesin ona James'e yaptıkları gibi destek vermesini sağlayacağız.
Bu artık onun hikâyesi. Bu onun şehri."

LeBron James için duygu yüklü bir geri dönüş olan gece, duygusal video gösterimiyle başlamasına rağmen Cavaliers'ın sahadaki üstünlüğüyle Lakers adına tamamen hayal kırıklığına dönüştü.

James karşılaşmayı 11 sayı, 5 asist ve 3 ribaundla tamamlarken, kendi adına bir kez daha tarih yazmış oldu.

Soruyu daha sonra yanıtlayan Donovan Mitchell ise LeBron James'in Cleveland'da oluşturduğu mirasın altını çizdi:

"Bunu takdir ediyorum ama günün sonunda temeli atan kişi LeBron'du," diyen Mitchell, "Buradan biri olarak şehir için çok şey yaptı. Elbette bunu tekrarlamak istersiniz. Burada aldığı enerjiyi fazlasıyla hak ediyor," ifadelerini kullandı.

Mitchell, Cavaliers'a bir NBA şampiyonluğu kazandırana kadar LeBron James'in Cleveland'daki figürü daha büyük kalmaya devam edecek olsa da, takımın mevcut merkezinin yıldız guard olduğu gerçeği inkâr edilemiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
