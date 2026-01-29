29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Tatum, bu sezon oynayıp oynamayacağından emin değil

Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, New York Knicks'e karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinde Mayıs ayında sağ Aşil tendonunu koparmasının ardından bu sezon sahalara dönüp dönemeyeceğinden emin olmadığını söyledi.

calendar 29 Ocak 2026 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Tatum, bu sezon oynayıp oynamayacağından emin değil
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, New York Knicks'e karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinde Mayıs ayında sağ Aşil tendonunu koparmasının ardından bu sezon sahalara dönüp dönemeyeceğinden emin olmadığını söyledi.

Tatum, ESPN'den Ramona Shelburne'e yaptığı açıklamada, "İlk seferde doğru şekilde iyileşmesini istiyorum, bu yüzden düşünülmesi gereken çok fazla şey var," ifadelerini kullandı.

Altı kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, geçtiğimiz hafta Detroit'te basın mensuplarının önünde bir antrenman yapmış ve bu durum 2025-26 sezonu içinde geri dönebileceğine dair spekülasyonları artırmıştı.


Celtics organizasyonu henüz Tatum'un sakatlığına ilişkin net bir takvim açıklamazken, yıldız oyuncu sezon başında dönüş ihtimalini tamamen reddetmediğini belirtmişti.
"Bu sezon oynamayacağımı söylemedim," diyen Tatum, Eylül ayında yaptığı açıklamada, "Ama haftada altı gün rehabilitasyona boşuna gitmiyorum," ifadelerini kullanmıştı.

Tatum'un yokluğunda Boston Celtics, 29 galibiyet – 18 mağlubiyetlik dereceyle Doğu Konferansı'nda New York Knicks ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor ve lider Detroit Pistons'ın altı galibiyet gerisinde bulunuyor.

Jaylen Brown, Tatum'un yokluğunda Boston'ın bir numaralı hücum opsiyonu haline gelirken, kariyerinin en yüksek ortalaması olan maç başına 29,2 sayıya ulaştı. Brown, 2026 NBA All-Star Maçı'na ilk beş oyuncusu olarak seçilerek kariyerindeki beşinci All-Star davetini aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.