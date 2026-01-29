Boston Celtics'in yıldızı Jayson Tatum, New York Knicks'e karşı oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinde Mayıs ayında sağ Aşil tendonunu koparmasının ardından bu sezon sahalara dönüp dönemeyeceğinden emin olmadığını söyledi.Tatum, ESPN'den Ramona Shelburne'e yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Altı kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, geçtiğimiz hafta Detroit'te basın mensuplarının önünde bir antrenman yapmış ve bu durum 2025-26 sezonu içinde geri dönebileceğine dair spekülasyonları artırmıştı.Celtics organizasyonu henüz Tatum'un sakatlığına ilişkin net bir takvim açıklamazken, yıldız oyuncu sezon başında dönüş ihtimalini tamamen reddetmediğini belirtmişti.diyen Tatum, Eylül ayında yaptığı açıklamada,ifadelerini kullanmıştı.Tatum'un yokluğunda Boston Celtics, 29 galibiyet – 18 mağlubiyetlik dereceyle Doğu Konferansı'nda New York Knicks ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor ve lider Detroit Pistons'ın altı galibiyet gerisinde bulunuyor.Jaylen Brown, Tatum'un yokluğunda Boston'ın bir numaralı hücum opsiyonu haline gelirken, kariyerinin en yüksek ortalaması olan maç başına 29,2 sayıya ulaştı. Brown, 2026 NBA All-Star Maçı'na ilk beş oyuncusu olarak seçilerek kariyerindeki beşinci All-Star davetini aldı.