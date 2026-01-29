29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Afrika Uluslar Kupası olayları, Senegal ve Fas'a ceza getirdi

Finalde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle her iki federasyona da para cezası verildi

calendar 29 Ocak 2026 15:08
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Afrika Uluslar Kupası olayları, Senegal ve Fas'a ceza getirdi
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) finalinde yaşanan olaylar nedeniyle Senegal ve Fas'a bazı yaptırımlar uyguladı.
CAF Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada, finaldeki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Senegal Futbol Federasyonu, Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Pape Bouna Thiaw, Senegalli oyuncular Iliman Cheikh Baroy Ndiaye ile Ismaila Sarr, Fas Futbol Federasyonu ve Faslı oyuncular Ismael Saibari ile Achraf Hakimi'ye ceza verildiği duyuruldu.

Senegal Futbol Federasyonuna, taraftarların uygunsuz davranışları, milli takımın 5 oyuncusunun sarı kart görmesi ve takımın uygunsuz davranışları gerekçesiyle toplam 615 bin dolar, Fas Futbol Federasyonuna ise top toplayıcı çocukların uygunsuz davranışları, taraftarların lazer kullanımı, VAR inceleme alanına giren milli takım oyuncularının hakemin çalışmasını engellemesi ve teknik ekibin uygunsuz davranışları gerekçesiyle toplam 315 bin dolar para cezası uygulandığı belirtildi.

Final maçında Fas'ın kazandığı penaltıya yapılan itiraz ve sahanın terk edilmesine ilişkin, "sportmenlik dışı davranış" gerekçesiyle Senegal Milli Takımı Teknik Direktörü Pape Bouna Thiaw'ın 5 resmi CAF maçından men ile 100 bin dolar para cezasına çarptırıldığı duyuruldu.


Senegalli oyuncular Iliman Cheikh Baroy Ndiaye ve Ismaila Sarr'ın ise hakeme yönelik davranışları nedeniyle 2'şer resmi CAF maçından men cezası aldığı ilan edildi.

Kurulun, "sportmenlik dışı davranış" nedeniyle Faslı milli oyunculardan Ismael Saibari'ye 3 resmi CAF maçından men ile 100 bin dolar para cezası, Achraf Hakimi'ye ise 1'i bir yıl ertelemeli 2 resmi CAF maçından men cezası verdiği aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
