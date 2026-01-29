29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Başkan Perçin: "Trabzon'a karşı hedef 3 puan"

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Trabzonspor maçında takımın 3 puan için savaşacağını belirtti

Başkan Perçin: 'Trabzon'a karşı hedef 3 puan'
Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, "Gelişimimizi sürdürmek için Trabzon maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. En kötü 1 puan almak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz." dedi.
Perçin, ligin ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanından alınan 1 puanla başladıklarını anımsattı.

Kasımpaşa maçındaki iyi oyunun Gençlerbirliği maçı için kendilerini ümitlendirdiğini belirten Perçin, "Gençlerbirliği maçına iyi hazırlandık. Taraftar da güzel bir birliktelik içerisine girdi. Futbolcularımız maçın önemini çok iyi biliyorlardı ve sonuçta güzel bir galibiyet aldık. Ligin ilk yarısında sahada gösteremediğimiz oyunu Gençlerbirliği karşısında gördük. İyi bir başlangıç yaptık ve mutluyuz." diye konuştu.

"BU MAÇTAN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ"

30 Ocak Cuma günü sahalarında ağırlayacakları Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiğini vurgulayan Perçin, rakiplerinin de galibiyet için geleceğine işaret etti.


Trabzonspor'un bu yıl çok güçlü olduğunu ve iyi futbol oynadığını anlatan Perçin, "İyi kadroları var. Biz de bu maça iyi çalışıyoruz. Futbolcu kardeşlerimiz de çok motive. Gelişimimizi sürdürmek için Trabzon maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. En kötü 1 puan almak istiyoruz. Başaracağımıza inanıyoruz. Tribünde de güzel bir destek olacak. İyi bir ambiyansla bu maçtan alnımızın akıyla inşallah çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"GENÇ FUTBOLCULARA TRANSFER TEKLİFLERİ VAR"

İç saha karşılaşmalarında galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Perçin, son dakikada çok goller yediklerini bu durumun kendilerinde travma oluşturduğunu söyledi.

Gençlerbirliği galibiyeti ile futbolcuların da bu travmadan çıktığını ve üzerlerindeki baskıyı attığına işaret eden Perçin, Trabzonspor'u yenerek yukarıya doğru ivme yakalayacaklarını kaydetti.

Hasan Yakub İlçin dahil olmak üzere bazı genç futbolcularına transfer teklifleri olduğunu açıklayan Perçin, "Kulüp menfaati neyse onu düşünüyoruz. Bu kardeşlerimizi versek bile ileride kulübe maddi katkı vermelerini sağlayacağız. Sonraki satıştan en az yüzde 40 payla satmayı düşünüyoruz. Teklifleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta netlik kazanacak." ifadelerini kullandı.

1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
