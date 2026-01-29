Başkan Perçin: 'Trabzon'a karşı hedef 3 puan'

Perçin, ligin ikinci yarısına Kasımpaşa deplasmanından alınan 1 puanla başladıklarını anımsattı.Kasımpaşa maçındaki iyi oyunun Gençlerbirliği maçı için kendilerini ümitlendirdiğini belirten Perçin,diye konuştu.30 Ocak Cuma günü sahalarında ağırlayacakları Trabzonspor'un şampiyonluk mücadelesi verdiğini vurgulayan Perçin, rakiplerinin de galibiyet için geleceğine işaret etti.Trabzonspor'un bu yıl çok güçlü olduğunu ve iyi futbol oynadığını anlatan Perçin,değerlendirmesinde bulundu.İç saha karşılaşmalarında galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Perçin, son dakikada çok goller yediklerini bu durumun kendilerinde travma oluşturduğunu söyledi.Gençlerbirliği galibiyeti ile futbolcuların da bu travmadan çıktığını ve üzerlerindeki baskıyı attığına işaret eden Perçin, Trabzonspor'u yenerek yukarıya doğru ivme yakalayacaklarını kaydetti.Hasan Yakub İlçin dahil olmak üzere bazı genç futbolcularına transfer teklifleri olduğunu açıklayan Perçin,ifadelerini kullandı.