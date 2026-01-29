29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Ayhancan Güven, Formula E'de piste çıkacak

Son DTM Şampiyonu milli sürücü Ayhancan Güven, Miami E-Prix haftasında antrenman seansına katılacak

Ayhancan Güven, Formula E'de piste çıkacak
Ayhancan Güven, motor sporlarının elektrikli serisi Formula E kapsamında test sürüşü için direksiyon başına geçecek. Güven, 30 Ocak'ta Miami E-Prix yarış haftası kapsamında gerçekleştirilecek Çaylak Serbest Antrenman Seansı'nda Porsche 99X Electric ile piste çıkacak.

DTM'de kazandığı şampiyonluğun ardından uluslararası kariyerini farklı serilerde sürdüren Ayhancan Güven, Formula E ortamında bir kez daha kendini gösterme fırsatı yakalayacak. Daha önce Formula E aracıyla test sürüşüne çıkan sporcu, Miami'de gerçekleştirilecek bu resmi seansta güncel Formula E aracıyla yeniden mücadele edecek.

FORMULA E'DE PİSTE ÇIKAN İLK TÜRK PİLOT


FIA Dünya Şampiyonası statüsüne sahip Formula E'de tamamen elektrikli araçlarla koşulan seri; Miami, Londra, Berlin ve Tokyo gibi küresel metropollerde düzenleniyor. Güven, Formula E kapsamında piste çıkan ilk Türk pilot olarak motor sporları tarihinde önemli bir adım atıyor.

Formula E'de yarışabilmek için FIA tarafından belirlenen kriterler arasında, güncel bir Formula E aracıyla resmi bir testte minimum 100 kilometre sürüş gerçekleştirilmesi ve gerekli lisans puanlarının toplanması bulunuyor.

2026 SEZONUNDA WEC GT'DE YARIŞACAK

DTM'de kazandığı şampiyonlukla Türk motor sporları tarihine geçen Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 2026 sezonunda FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) GT klasmanında tam sezon yarışacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
