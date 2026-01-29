29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Cavaliers, LeBron James'i son kez kadrosunda görmeye açık

Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in gelecek sezon Cleveland'da oynamak istemesi halinde üçüncü bir döneme kapılarını açmaya hazır.

calendar 29 Ocak 2026 14:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Cavaliers, LeBron James'i son kez kadrosunda görmeye açık
Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'in gelecek sezon Cleveland'da oynamak istemesi halinde üçüncü bir döneme kapılarını açmaya hazır.

ESPN'den Dave McMenamin'in aktardığına göre, Cavaliers organizasyonu James'i yeniden kadrosunda görmekten memnuniyet duyacaktır.

Rekorlarla dolu 23. sezonunun yarısını geride bırakan James, sezon sonrasında ne yapacağına dair herhangi bir plan açıklamadı. NBA tarihinin en skorer oyuncusu olan James'in sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve yıldız oyuncu olası bir emeklilik kararına henüz varmadığını defalarca dile getirdi.


James, 2018 yılında Cavaliers ile olan sözleşmesinden çıkmış ve Lakers ile dört yıl, 153,5 milyon dolarlık bir kontrata imza atmıştı. Bu süreçte Los Angeles'a 2020 yılında franchise tarihindeki 17. şampiyonluğu kazandırdı. Ancak Lakers, bu zaferin ardından üç kez ilk turda elendi ve yalnızca 2023'te Batı Konferansı finallerine çıkabildi; o seri de Denver Nuggets karşısında süpürülerek sona erdi.

Los Angeles'ın James'i geri getirip getirmek isteyip istemediği ise belirsizliğini koruyor. Taraflar geçtiğimiz yaz sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Ocak ayında çıkan bir haberde Lakers yöneticisi Jeanie Buss'un son yıllarda James'ten rahatsızlık duyduğu iddia edilmişti. Buss bu iddiaları kısa sürede yalanlarken, James ise raporu umursamadığını ifade etmişti.

Akron, Ohio doğumlu LeBron James, Cavaliers'ı 2016 NBA Finalleri'nde Golden State Warriors karşısında 3-1 geriden gelerek şampiyonluğa taşımış ve organizasyon tarihindeki ilk ve tek NBA şampiyonluğunu kazandırmıştı. James, 2015-2018 yılları arasında Cavaliers'ı üst üste dört kez NBA Finalleri'ne taşıdı ve 2011'de Miami Heat ile başlayan sekiz sezonluk üst üste final serisini sürdürdü.

Toplamda 23 sezonunun 11'ini Cavaliers formasıyla geçiren James, 2003 NBA Draftı'nda Cleveland tarafından birinci sıradan seçilmişti. Organizasyon tarihinin birçok istatistik kategorisinde zirvede yer alıyor: 849 maç, 23.119 sayı, 6.190 ribaund, 6.228 asist ve 1.376 top çalma. Ayrıca 64 triple-double ile franchise tarihinin bu alandaki lideri konumunda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
