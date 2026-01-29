29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

LeBron James'ten Cleveland'da veda ihtimali: "Çok muhtemel"

Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, kariyerini noktalamasından önce Cleveland'da son maçına çıkmış olabileceğini ima etti.

29 Ocak 2026 14:05
Haber: Sporx.com dış haberler






James, Çarşamba gecesi memleketinin takımı Cleveland Cavaliers'a karşı forma giymek üzere Cleveland'a gitti. LeBron, Cavaliers formasıyla iki ayrı dönemde görev yapmış ve dört NBA şampiyonluğundan birini bu organizasyonla kazanmıştı.

Ohio eyaletine bağlı Akron kenti, LeBron James için her zaman "yuva" anlamını taşırken, Cavaliers organizasyonu da 23 yıllık efsanevi kariyerinde özel bir yere sahip olmaya devam ediyor.


Lakers, Cavaliers'a 129-99'luk skorla mağlup olurken, Los Angeles cephesinde gecenin asıl hikâyesi LeBron James etrafında şekillendi. Tecrübeli yıldız, NBA tarihinde kariyerinde 60.000 dakika barajını aşan ilk oyuncu olurken, Cavaliers tarafından hazırlanan özel bir video ile onurlandırıldı.

James, bu sezonun ötesine dair geleceğiyle ilgili kamuoyuna net bir açıklama yapmamış olsa da, Çarşamba gecesinin Cleveland'daki son maçı olup olmadığı sorulduğunda bu ihtimali göz ardı etmedi.

"Gittiğim her deplasman salonunda her anı yaşamaya çalışıyorum ve hiçbir anı hafife almıyorum," diyen James, Cavaliers mağlubiyetinin ardından şu ifadeleri kullandı:
"Bu [Cleveland'daki son maçım] olabilir. Elbette geleceğe dair henüz bir karar vermedim ama bu çok muhtemel. Burada olmasının benim için kişisel olarak daha fazla anlam ifade etmesinin nedeni ise buranın 35 dakika güneyinde büyümüş olmam."

LeBron James, mağlubiyetle tamamlanan karşılaşmayı 11 sayı, 5 asist ve 3 ribaundla bitirdi. Tecrübeli yıldızın da ima ettiği üzere bu mücadele, Cleveland'da oynadığı son maç olarak tarihe geçmiş olabilir.

Los Angeles Lakers, bu mağlubiyetin ardından Cuma günü Washington Wizards karşısında galibiyet arayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
