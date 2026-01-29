Los Angeles Lakers'ın yıldız ismi LeBron James, kariyerini noktalamasından önce Cleveland'da son maçına çıkmış olabileceğini ima etti.James, Çarşamba gecesi memleketinin takımı Cleveland Cavaliers'a karşı forma giymek üzere Cleveland'a gitti. LeBron, Cavaliers formasıyla iki ayrı dönemde görev yapmış ve dört NBA şampiyonluğundan birini bu organizasyonla kazanmıştı.Ohio eyaletine bağlı Akron kenti, LeBron James için her zaman "yuva" anlamını taşırken, Cavaliers organizasyonu da 23 yıllık efsanevi kariyerinde özel bir yere sahip olmaya devam ediyor.Lakers, Cavaliers'a 129-99'luk skorla mağlup olurken, Los Angeles cephesinde gecenin asıl hikâyesi LeBron James etrafında şekillendi. Tecrübeli yıldız, NBA tarihinde kariyerinde 60.000 dakika barajını aşan ilk oyuncu olurken, Cavaliers tarafından hazırlanan özel bir video ile onurlandırıldı.James, bu sezonun ötesine dair geleceğiyle ilgili kamuoyuna net bir açıklama yapmamış olsa da, Çarşamba gecesinin Cleveland'daki son maçı olup olmadığı sorulduğunda bu ihtimali göz ardı etmedi.diyen James, Cavaliers mağlubiyetinin ardından şu ifadeleri kullandı:LeBron James, mağlubiyetle tamamlanan karşılaşmayı 11 sayı, 5 asist ve 3 ribaundla bitirdi. Tecrübeli yıldızın da ima ettiği üzere bu mücadele, Cleveland'da oynadığı son maç olarak tarihe geçmiş olabilir.Los Angeles Lakers, bu mağlubiyetin ardından Cuma günü Washington Wizards karşısında galibiyet arayacak.