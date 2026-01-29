Menemen FK'da seri bitti

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanan Menemen Futbol Kulübü, Isparta deplasmanından üzgün ayrıldı. Sarı-lacivertliler rakibine 1-0 kaybedip serisini sonlandırdı ve Play-Off dışında kaldı.



38 puanla 7'nci sıraya gerileyen Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa üzgün olduklarını ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini dile getirdi. Bilal Kısa, "İyi bir serimiz vardı. Tekrar aynı istikrarı gösterecek güçteyiz" dedi.



Menemen FK hafta sonunda evinde Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek.