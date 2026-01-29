29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Samsun'da Kasımpaşa'ya karşı 5 eksik

Ligde 7 maçtır kazanamayan Samsunspor, alt sıralardan bir önce çıkmayı hedefleyen Kaşımpaşa'ya konuk olacak

calendar 29 Ocak 2026 14:09 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 14:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsun'da Kasımpaşa'ya karşı 5 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor,  Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takım, bu maç öncesinde 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 27 puan topladı.

7 MAÇTIR 3 PUAN YOK

Ligde son 7 haftadır galibiyet alamayan Samsun ekibi, Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.


Karadeniz temsilcisinde 2 haftadır hastalığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Carlo Holse'nin bu maçta forma giymesi bekleniyor.

EKSİKLER CAN YAKIYOR

Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin ile sarı kart cezalısı Yalçın Kayan ise Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

İki ekibin sezonun ilk yarısında Samsun'da karşı karşıya geldiği mücadele, golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
