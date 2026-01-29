29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Aliağa FK gaza bastı

Üst sıralardaki rakibi Mardin 1969'u evinde mağlup eden Aliağa FK, ligde 4. sıraya yükseldi

calendar 29 Ocak 2026 13:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK gaza bastı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde önemli rakiplerinden Mardin 1969 Spor'u 2-0 yenen Aliağa FK 3'te 3 yaparak yeniden yarışta iddialı duruma geldi. Bu galibiyetin ardından 40 puana ulaşıp, Mardin 1969 Spor'u geride bırakan sarı-siyahlılar 4'üncü sıraya yükseldi.

Teknik direktör Polat Çetin üst üste alınan galibiyetlerle çıkışa geçtiklerini belirterek, "Bir dönem kazanamama serisi yakaladık ve geriye düştük. Ancak takımım tekrar toparlandı ve kazanmaya başladı. İstikrarımızı sürdürmek durumundayız, daha fazla çalışıp üst sıralardaki yerimizi koruyacağız" dedi.

Aliağa FK hafta sonunda deplasmanda Ankara Demirspor'la oynayacak.

  
