Aliağa FK gaza bastı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde önemli rakiplerinden Mardin 1969 Spor'u 2-0 yenen Aliağa FK 3'te 3 yaparak yeniden yarışta iddialı duruma geldi. Bu galibiyetin ardından 40 puana ulaşıp, Mardin 1969 Spor'u geride bırakan sarı-siyahlılar 4'üncü sıraya yükseldi.



Teknik direktör Polat Çetin üst üste alınan galibiyetlerle çıkışa geçtiklerini belirterek, "Bir dönem kazanamama serisi yakaladık ve geriye düştük. Ancak takımım tekrar toparlandı ve kazanmaya başladı. İstikrarımızı sürdürmek durumundayız, daha fazla çalışıp üst sıralardaki yerimizi koruyacağız" dedi.



Aliağa FK hafta sonunda deplasmanda Ankara Demirspor'la oynayacak.



