29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Pep Guardiola'dan Jose Mourinho'ya mesaj!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldiği maçın ardından Jose Mourinho'ya mesaj gönderdi. Guardiola, kaleci Trubin'in son dakikalarda ileri çıkmasına şaşırdığını ancak bu hamlenin doğru bir strateji olduğunu söyledi.

29 Ocak 2026 12:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Pep Guardiola'dan Jose Mourinho'ya mesaj!






Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği gecenin ardından Jose Mourinho'ya özel bir mesaj gönderdi. İspanyol teknik adam, maçın son anlarında Benfica kalecisi Trubin'in rakip ceza sahasına çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadığını itiraf etti.

"NEDEN KALESİNDEN ÇIKIYOR DEDİK"

Guardiola, Real Madrid – Benfica maçının son dakikalarını takip ettiklerini belirterek, "Benfica'nın tur için mutlaka bir gol daha atması gerektiğini bilmiyorduk. Trubin'i ceza sahasına çıkarken görünce, 'Neden çıkıyor? Yerinde kalsın, Real Madrid kontra atakla gol atarsa biz doğrudan turu kaçırırız' diye düşündük" dedi.



Ancak sonucun hem Benfica hem de Manchester City adına olumlu bittiğini vurgulayan Guardiola, Mourinho'nun hamlesini övdü:

"Ama sonuçta Jose'ninki iyi bir stratejiydi, değil mi? Dördüncü golü buldular…"

Benfica, Real Madrid karşısında 3-2 önde olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için bir gole daha ihtiyaç duyuyordu. Maçın son anlarında ileri çıkan Trubin, duran topta kafayla ağları sarsarak skoru 4-2'ye getirdi ve Portekiz ekibini play-off turuna taşıdı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
