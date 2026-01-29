Pep Guardiola'dan Jose Mourinho'ya mesaj!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldiği gecenin ardından Jose Mourinho'ya özel bir mesaj gönderdi. İspanyol teknik adam, maçın son anlarında Benfica kalecisi Trubin'in rakip ceza sahasına çıkmasıyla büyük şaşkınlık yaşadığını itiraf etti.





"NEDEN KALESİNDEN ÇIKIYOR DEDİK"



Guardiola, Real Madrid – Benfica maçının son dakikalarını takip ettiklerini belirterek, "Benfica'nın tur için mutlaka bir gol daha atması gerektiğini bilmiyorduk. Trubin'i ceza sahasına çıkarken görünce, 'Neden çıkıyor? Yerinde kalsın, Real Madrid kontra atakla gol atarsa biz doğrudan turu kaçırırız' diye düşündük" dedi.

Ancak sonucun hem Benfica hem de Manchester City adına olumlu bittiğini vurgulayan Guardiola, Mourinho'nun hamlesini övdü:Benfica, Real Madrid karşısında 3-2 önde olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için bir gole daha ihtiyaç duyuyordu. Maçın son anlarında ileri çıkan Trubin, duran topta kafayla ağları sarsarak skoru 4-2'ye getirdi ve Portekiz ekibini play-off turuna taşıdı.