Kiralık ekipmandan olimpiyat sahnesine uzanan hikaye

Memleketi Erzurum'da bulunan milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, kariyerinin başlangıcının Palandöken Dağı olduğunu söyledi.Alp disiplininde yaklaşık 4 yıl kayak yaptığını ve ulusal başarılar elde ettiğini ifade eden Fatih Arda, şöyle konuştu:Fatih Arda İpcioğlu, yurt dışından gelen antrenörlerin temel hareketleri göstermesi üzerine onları yapmaya çalıştığını belirterek,ifadelerini kullandı.Şehrin spor altyapısına önemli yatırımlar yapıldığından bahseden Fatih Arda İpcioğlu, bu tesisler sayesinde iyi hazırlanıp 3'üncü kez olimpiyatlara gideceğini anlattı.Takım arkadaşı Muhammed Ali Bedir ile İtalya'daki olimpiyatlara katılacağını hatırlatan 28 yaşındaki sporcu, şöyle devam etti:Fatih Arda İpcioğlu, olimpiyatlara daha tecrübeli şekilde gideceğini vurgulayarak, yıllardır başarılı olmak için çok emek harcadığını dile getirdi.Muhammed Ali Bedir ile Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını belirten Fatih Arda,değerlendirmesinde bulundu.