29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Beşiktaş'ta mutlu son: Kristjan Asllani!

Beşiktaş ve Inter, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristjan Asllani'nin kiralık transferi için anlaşma sağladı.

calendar 29 Ocak 2026 11:26 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 11:31
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta mutlu son: Kristjan Asllani!
Beşiktaş, orta saha transferi için Kristjan Asllani dosyasında sona yaklaştı. Siyah-beyazlılar, Inter ve Torino ile resmi görüşmelerini sürdürüyor.

Kiralık olarak Torino'da forma giyen Asllani için Torino ile Inter arasındaki sözleşme fesih görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor. Bu sürecin sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ın, Arnavut futbolcu ile sözleşme imzalaması planlanıyor.

BEŞİKTAŞ KİRALAMA BEDELİ ÖDEMEYECEK



Transfer detaylarına göre Beşiktaş, Asllani için kiralama bedeli ödemeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunması bekleniyor.

INTER 15,7 MİLYON EURO ÖDEDİ

Inter, Asllani'yi Empoli'den 2023 yılının Haziran ayında 15,7 milyon euroya transfer etti. Empoli altyapısında başladığı kariyerinde Inter'de 99 maça çıkan Kristjan Asllani, 4 gol atarken 5 kez de asist katkısı sağladı.

TORINO PERFORMANSI

Bu sezon Torino'da 16 maçta 1155 dakika sahada kalan Asllani, gol ya da asist katkısı veremedi.

Öte yandan Kristjan Asllani, Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 kez forma giydi ve 5 asist yaptı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
