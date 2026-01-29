Trabzonspor, Umut Nayir transferi için Konyaspor ile anlaştı!

Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın ayrılığının ardından gözler yapılacak forvet transferine çevrilmişti. Yabancı kontenjanında yer açmak isteyen bordo-mavililer, bu doğrultuda Umut Nayir için Konyaspor ile masaya oturdu.



Trabzonspor'un, tecrübeli golcü için Konyaspor'a resmi teklif sunduğu ve görüşmelerde takas formülünün öne çıktığı öğrenildi. Bordo-mavililerin, bu kapsamda Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı Konyaspor'a önerdiği belirtildi.



ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre,

Yapılan temasların ardından taraflar anlaşmaya vardı. Trabzonspor ile Konyaspor arasında Umut Nayir'in transferi konusunda mutabakat sağlandı. Anlaşma kapsamında Olaigbe ve Baniya Konyaspor'a transfer olacak.Öte yandan Konyaspor'un, iki oyuncu için Trabzonspor'a bonservis bedeli ödeyeceği ve ayrıca futbolcuların bir sonraki satışından yüzde 50 pay vereceği ifade edildi.Bu sezon Konyaspor ile 21 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol kaydetti.