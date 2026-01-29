Beşiktaş'a kötü haber! Terem Moffi Porto'ya yakın

Tammy Abraham'ı 21 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, forvet hattında oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürürken önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.



Siyah-beyazlıların gündemine gelen isimlerden biri olan Terem Moffi için yarış kızıştı.



Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürülen Nice forması giyen Nijeryalı golcü Terem Moffi'de, Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Porto'nun büyük yol kat ettiği iddia edildi.



PORTO ANLAŞMAYA VARDI

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre;

Porto, 26 yaşındaki santrforun transferi için Nice ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonunun 8 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.Haberde, Terem Moffi'nin transferi tamamlamak üzere bugün Portekiz'e gideceği öne sürüldü.