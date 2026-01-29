29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Beşiktaş'a kötü haber! Terem Moffi Porto'ya yakın

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Nice'in golcüsü Terem Moffi ile ilgilendiği iddia edildi. Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Porto'nun da talip olduğu Nijeryalı golcünün tercihinin belli olduğu öne sürüldü.

calendar 29 Ocak 2026 11:51
Tammy Abraham'ı 21 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, forvet hattında oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalarını sürdürürken önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlıların gündemine gelen isimlerden biri olan Terem Moffi için yarış kızıştı.

Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürülen Nice forması giyen Nijeryalı golcü Terem Moffi'de, Francesco Farioli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Porto'nun büyük yol kat ettiği iddia edildi.

PORTO ANLAŞMAYA VARDI



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Porto, 26 yaşındaki santrforun transferi için Nice ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde satın alma opsiyonunun 8 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi. 

Haberde, Terem Moffi'nin transferi tamamlamak üzere bugün Portekiz'e gideceği öne sürüldü.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
