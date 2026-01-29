San Antonio Spurs'un yıldız ismi Victor Wembanyama, 28 sayı, 16 ribaund ve 5 blokluk etkileyici performansıyla takımının Houston Rockets karşısında geri dönüş yaparak 111-99'luk galibiyet almasına öncülük etti.Maça kötü bir başlangıç yapan Spurs, karşılaşmanın bir bölümünde 16 sayı geriye düştü ve üçüncü çeyreğin sonlarına kadar maçta hiç öne geçemedi. Ancak özellikle son çeyrekte vites yükselten San Antonio ekibi,liderliğinde oyunun kontrolünü ele aldı.Yıldız oyuncu, son çeyreğin başında beşi serbest atıştan olmak üzere dokuz sayı kaydederek Spurs'ün maça 11-0'lık bir seriyle başlamasını sağladı. Bu seri sonucunda San Antonio, bitime sekiz dakikadan az bir süre kala skoru 95-86'ya getirerek ilk kez rahat bir üstünlük yakaladı.Rockets cephesindeserbest atış çizgisinden bulduğu iki sayıyla fark beş sayıya kadar inse de, Spurs bu bölümdealtı sayılık katkı verdiği 10-4'lük bir seri yakaladı. Bu seriyle San Antonio, maçın bitimine yaklaşık 2 dakika 30 saniye kala farkı 107-96'ya çıkararak galibiyeti büyük ölçüde garantiledi.Wembanyama'nın bu dominant performansı, geçtiğimiz hafta yine Houston'a karşı oynanan ve Fransız yıldızın 21 şut denemesinin yalnızca 5'inde isabet bulabildiği, 14 sayıda kaldığı mağlubiyetin ardından geldi.Bu galibiyetle birlikte Spurs, iki takım arasındaki sezon serisinde durumu 2-1'e getirdi. Serinin son karşılaşması ise 8 Mart'ta San Antonio'da oynanacak.Rockets adına25 sayı ile takımının en skorer ismi olurken,24 sayılık katkı verdi.ise mücadeleyi 18 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle tamamlayarakyaklaşan bir performans sergiledi.Karşılaşmada Spurs, yüzde 53,7'lik saha içi isabet oranıyla oynarken, Rockets ise yalnızca yüzde 39,4'te kaldı. Thompson 23 şut denemesinin 11'inde isabet bulurken, Şengün 20 şutun 7'sini sayıya çevirebildi.Houston ekibi, üçüncü çeyreğin bitimine yaklaşık sekiz dakika kala 11 sayılık bir üstünlüğe sahipti. Ancak bu noktadan sonra Spurs'ünserisi geldi ve skor, çeyreğin bitimine yaklaşık iki dakika kala 79-78 San Antonio lehine döndü. Bu seri sırasındadokuz sayı kaydederken, Harper da dört sayılık katkı verdi.Üçüncü çeyreğin son anlarındaturnikesiyle skor eşitlenirken, hemen ardından Amen Thompson'ın smacı Rockets'ı yeniden öne geçirdi ve Houston, final periyoduna 86-84 üstünlükle girdi. Ancak dördüncü çeyrekte Spurs'ün savunma sertliği ve hücumdaki yüksek yüzdesi, maçın kaderini belirledi.–99 Los Angeles Lakers–110 Chicago Bulls–106 Boston Celtics–124 Miami Heat–92 Toronto Raptors–97 Memphis Grizzlies–105 Dallas Mavericks–124 Utah Jazz