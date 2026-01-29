Süper Lig'den MLS ekibi DC United'a transfer oldu!

DC United Kulübü, Ünsoy'un göreve başlamasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.Açıklamada, MLS'te futbol yapılanmasında görev alan ikinci Türk direktör olan Ünsoy'un daha önce İngiltere'de Premier Lig, Championship ve Lig 1 seviyelerinde görev yaptığı vurgulandı.DC United'ın futbol yapılanmasının başında MLS'te görev alan ilk Türk sportif direktör olan Erkut Söğüt'ün bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ünsoy'un kulüpteolarak oyuncularla ilgili süreçleri yürüteceği belirtildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen DC United Futbol Operasyonları Genel Direktörü Söğüt,ifadelerini kullandı.Samsunspor'da kulübün scouting süreçleri, veri analizi ve uluslararası transfer faaliyetleri alanlarında görev yapan Ünsoy, Anthony Musaba, Afonso Sousa, Joe Mendes, Logi Tomasson ve Tanguy Coulibaly gibi oyuncuların kadroya dahil edilmesinde rol oynamıştı.Championship ekibi Sheffield Wednesday'den kırmızı-beyazlı takıma transfer edilen Musaba'yı kısa süre önce Fenerbahçe kadrosuna katmıştı.