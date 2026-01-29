29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Süper Lig'den MLS ekibi DC United'a transfer oldu!

Samsunspor'da scout şefi pozisyonunda yer alan Orbay Ünsoy, MLS ekiplerinden DC United'da görev alacak

calendar 29 Ocak 2026 11:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Süper Lig'den MLS ekibi DC United'a transfer oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig takımlarından Samsunspor'da scout şefi olarak yürüttüğü çalışmalarla dikkati çeken Orbay Ünsoy, Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden DC United'ın "Oyuncu Alım Direktörü" oldu.
DC United Kulübü, Ünsoy'un göreve başlamasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, MLS'te futbol yapılanmasında görev alan ikinci Türk direktör olan Ünsoy'un daha önce İngiltere'de Premier Lig, Championship ve Lig 1 seviyelerinde görev yaptığı vurgulandı.

DC United'ın futbol yapılanmasının başında MLS'te görev alan ilk Türk sportif direktör olan Erkut Söğüt'ün bulunduğu kaydedilen açıklamada, Ünsoy'un kulüpte "Oyuncu Alım Direktörü" olarak oyuncularla ilgili süreçleri yürüteceği belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen DC United Futbol Operasyonları Genel Direktörü Söğüt, "Orbay Ünsoy'u oyuncu alım direktörü olarak kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sahip olduğu kapsamlı tecrübe, A takım yapılanmamıza çok önemli bir güç katacak." ifadelerini kullandı.

MUSABA'YI TAKIMA KAZANDIRAN KİŞİ

Samsunspor'da kulübün scouting süreçleri, veri analizi ve uluslararası transfer faaliyetleri alanlarında görev yapan Ünsoy, Anthony Musaba, Afonso Sousa, Joe Mendes, Logi Tomasson ve Tanguy Coulibaly gibi oyuncuların kadroya dahil edilmesinde rol oynamıştı.

Championship ekibi Sheffield Wednesday'den kırmızı-beyazlı takıma transfer edilen Musaba'yı kısa süre önce Fenerbahçe kadrosuna katmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.