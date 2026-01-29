29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Geleceğin olimpik sporcuları, Kars'ta kar üzerinde

Geleceğin olimpik sporcu olmayı hedefleyen çocuklar, Kars'ta kristal karda var güçleriyle hedeflerine odaklanıyorlar

calendar 29 Ocak 2026 11:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Geleceğin olimpik sporcuları, Kars'ta kar üzerinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kapsamında genç sporcular, olimpik hedefler doğrultusunda kristal kar üzerinde sıkı eğitimden geçiyor.
Yaklaşık 5 yıl önce Sarıkamış Platformu'nun başlattığı Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesinin desteklediği "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kapsamında, eğitim gören 40 alp disiplini sporcusu yarışmalara hazırlanıyor.

Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde kayak eğitmenlerinin koordinesinde günde 4 saat eğitim alan 8-15 yaş grubu sporcular, kültür fizik, kondisyon ve slalom kapı çalışması yapıyor.

Dünyada sadece Alpler ve Sarıkamış'ta nem oranının düşüklüğü sayesinde oluştuğu belirtilen "kristal kar" üzerinde hazırlanan sporcular, geleceğin şampiyonları olmak için güç depoluyor.


"İnşallah ilerleyen dönemlerde şampiyon ve şampiyonlar çıkaracağız"

Sarıkamış Platformu temsilcisi Cemil Alkan, projenin beş yıldır devam ettiğini belirterek, "Amacımız Sarıkamış'ta milli sporcular yetiştirmek, ülkemizi temsil etmek. Burada Kars Valiliği, İl ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden çok büyük destekler alıyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde şampiyonlar çıkaracağız." dedi.

Kayak Eğiticisi Yavuz Şahin de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatarak, "Amacımız bu çocukların il birinciliğinden liglere çıkması, ardından Türkiye şampiyonasına katılarak, şampiyon olması. Milli takım seviyesine çıkması temennisiyle eğitimlerimiz devam etmektedir." diye konuştu.

Sporcu Bahar Gök ise arkadaşlarıyla yarışlara hazırlanıdıklarını anlatarak, "Burada kendimizi geliştiriyoruz. Öğretmenlerimizle sadece kayak değil, aynı zamanda ahlak ve güzel insan olmanın da bilgilerini alıyoruz. Tabii hepimiz ileride ülkemizi temsil etmek ve güzel birer kayakçı olmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporculardan 10 yaşındaki Efe Rüzgar Yıldırım da Türkiye'yi en iyi yerlerde temsil etmek istediğini dile getirerek, "Büyüdüğümde amacım milli olmak." dedi.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.