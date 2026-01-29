Geleceğin olimpik sporcuları, Kars'ta kar üzerinde

Yaklaşık 5 yıl önce Sarıkamış Platformu'nun başlattığı Kars Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesinin desteklediği "Geleceğin Olimpik Sporcuları Projesi" kapsamında, eğitim gören 40 alp disiplini sporcusu yarışmalara hazırlanıyor.Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi'nde kayak eğitmenlerinin koordinesinde günde 4 saat eğitim alan 8-15 yaş grubu sporcular, kültür fizik, kondisyon ve slalom kapı çalışması yapıyor.Dünyada sadece Alpler ve Sarıkamış'ta nem oranının düşüklüğü sayesinde oluştuğu belirtilenüzerinde hazırlanan sporcular, geleceğin şampiyonları olmak için güç depoluyor.Sarıkamış Platformu temsilcisi Cemil Alkan, projenin beş yıldır devam ettiğini belirterek,dedi.Kayak Eğiticisi Yavuz Şahin de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatarak,diye konuştu.Sporcu Bahar Gök ise arkadaşlarıyla yarışlara hazırlanıdıklarını anlatarak,ifadelerini kullandı.Sporculardan 10 yaşındaki Efe Rüzgar Yıldırım da Türkiye'yi en iyi yerlerde temsil etmek istediğini dile getirerek,dedi.