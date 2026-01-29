29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Göztepeli futbolcuların taraftara mesajı

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Göztepe'de oyuncular, taraftara destek mesajı yayınladı

29 Ocak 2026 14:26
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Göztepeli futbolcuların taraftara mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'de 31 Ocak Cumartesi günü evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe'de takım kaptanı kaleci Lis başta olmak üzere stoper Bokele, sağ kanat Arda Okan ve golcü Janderson taraftara mesaj yayınladı.

Tribünlere ceza almamaları konusunda söylemlerde bulunan oyuncular, 'Siz varsanız, biz daha güçlüyüz' mesajı gönderdi. Polonyalı eldiven Mateusz Lis yaptığı açıklamada, "Her golü birlikte atıyor, birlikte savunma yapıyoruz. Cezalardan dolayı tribünlerimizdeki boş koltuklar enerjinizden ve desteğinizden mahrum kalmamıza sebep oluyor. Birlikte daha güçlüyüz" ifadelerini kullanırken, Kamerunlu stoper Malcom Bokele ise, "Tribünlerdeki enerji, sahadaki gücümüzü belirler. Ceza almamaya dikkat edelim, heyecanı ve desteği birlikte paylaşalım" cümlelerine yer verdi.

Bu sezon sağ kanat ve forvette gösterdiği performansla taraftarın adeta sevgilisi haline gelen Arda Okan Kurtulan da tüm mücadeleyi taraftarlarla birlikte yaptıklarını dile getirdi. Arda Okan, "Her maçı, her mücadeleyi sizinle yaşıyoruz. Siz ne kadar yanımızdaysanız biz sahada o kadar güçlüyüz. Boş kalan koltuklar eksik kalmamıza sebep oluyor" dedi. Son Fenerbahçe deplasmanında ağları havalandıran Brezilyalı forvet Janderson da şu sözleri sarf etti: "Zaferleri birlikte kutlayalım, çünkü bu yolculuk omuz omuza yürüdüğümüzde çok daha güzel."

BİLETLERDE İNDİRİME GİDİLDİ

Öte yandan Göztepe yönetimi Fatih Karagümrük maçına özel bilet fiyatlarında indirime gidildiğini duyurdu. Buna göre karşılaşmanın bilet fiyatları 1'inci kategori 3 bin 500, 2'nci kategori 2 bin 500, 3'üncü kategori bin 250, 4'üncü kategori 500, 5'inci ve 6'ncı kategori 250 TL olarak belirlendi.

