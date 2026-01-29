29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Altınordu 3'üncü Lig'e doğru

Son maçında sahadan 3-0 yenik ayrılan Altınordu, TFF 2.Lig'e veda etmenin eşiğinde

calendar 29 Ocak 2026 14:32
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Play-Off yarışı veren Adana 01 FK'ya 3-0 mağlup olan Altınordu küme düşmenin en büyük adaylarından biri olmaktan kurtulamadı. İzmir ekibi bu sezon 22'nci maçında 13'üncü yenilgisini alarak 3'üncü Lig'e sürüklenmeye devam etti. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesine rağmen kötü gidişe çare bulamayan 13 puanlı kırmızı-lacivertlilerin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 5'ten 6'ya yükseldi.

Altınordu bu sezon evinde bir kez bile galip gelemedi. İç sahada 8 mağlubiyet alan Altınordu, 3 beraberlikle 3 puan toplayabildi. İç saha sıralamasına göre en az puan toplayan ekip olarak son sırada yer alan İzmir temsilcisi bu hafta Elazığspor'a konuk olacak.

Kırmızı-lacivertlilerde stoperler Hasan Berat ve Birhan sarı kart cezalısı durumuna düştü. Sakatlığı bulunan sol bek Gökhan Süzen'in ise sezonu kapatmış olabileceği iddia edildi.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
