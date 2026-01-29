29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Uğurcan Avrupa'da göz kamaştırıyor

Uğurcan Çakır, ilk defa boy gösterdiği Şampiyonlar Ligi arenasında etkili performansıyla dikkat çekti

Uğurcan Avrupa'da göz kamaştırıyor
Galatasaray'ın 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla öne çıkıyor. Sezon başında Trabzonspor'dan bonservisiyle Galatasaray'a transfer olan milli kaleci, Devler Ligi'nde ilk yılında sergilediği performansla alkış toplamayı sürdürüyor. Daha önce Trabzonspor formasıyla elemeler dışında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maçı olmayan Uğurcan, Avrupa futbolunun en prestijli kulüp organizasyonunda kısa sürede fark yaratmayı başardı.

PENALTI KURTARAN 10 KALECİDEN BİRİ

Uğurcan Çakır, lig etabında toplam 698 dakika sahada kalarak maç başına ortalama 87,25 dakika forma giydi. Bu süre zarfında maç başına ortalama 0,63 kilometre mesafe kat ederken, kısa sprintlerde ulaştığı 21,85 km/s hızla kalede etkili bir hareketlilik sergiledi. Birçok parametrede yüksek yüzdelere sahip olan Uğurcan, 8 haftalık süreçte toplam 23 kritik kurtarış gerçekleştirdi. Kalesinde 11 gol görmesine rağmen, Liverpool ve Ajax maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

Penaltı kurtaran 10 kaleciden biri olan milli file bekçisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez gecenin en iyi kurtarışlarının olduğu listeye girerek (Liverpool 2'nci hafta, Monaco 6'ncı hafta, Atletico Madrid 7'nci hafta ve Manchester City 8'inci hafta) adından söz ettirdi.

MİLLİ KALECİ PAS İSABETİNDE 5'İNCİ SIRADA


Uğurcan Çakır, kalecilik yeteneklerinin yanı sıra oyun kurmadaki pas başarısıyla da takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA verilerine göre, 8 haftalık lig etabında tüm maçlarda forma giyen kaleciler arasında %75,88 pas isabetiyle en iyi beşinci sırada yer alıyor. 314 pas denemesinden 240'ını başarılı şekilde tamamlayan Uğurcan, kısa mesafede %100 başarıyla 18 pas, orta mesafede 138 denemeden 137 pas ve uzun mesafede 158 denemeden 85 pası başarıyla sonlandırdı. Paslarının 68'i sola, 70'i ise sağa isabet ederken, toplamda 351 kez topa sahip oldu. Hücumun üçüncü bölümüne 20, kritik oyun alanına ise 10 pas göndererek takımının oyun kurulumunda etkin rol oynadı.

Lig etabında maçların tamamında forma giyen kaleciler arasında en iyi pas yüzdelerine sahip ilk 5 kaleci şöyle:

Yann Sommer (83%)

Gregor Kobel (78,38%)

Geronimo Rulli (77,38%)

Guglielmo Vicario (76,75%)

Uğurcan Çakır (75,88%)

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.