Trabzon'da Baniya ve Olaigbe, Antalya'ya götürülmedi

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra özel uçakla Antalya'ya hareket etti.



TÜMOSAN Konyaspor'a Umut Nayır'ın transferine karşılık verilmeleri gündemde olan Baniya ve Olaigbe, 20 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Savic ve Visca da kadroda yer almadı.



Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



