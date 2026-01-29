29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Türkiye Tekvando Federasyonundan Galatasaray'a ziyaret

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Tanrıkulu, Galatasaray Spor Kulübü'ne resmi ziyarette bulundu

calendar 29 Ocak 2026 17:19
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Tekvando Federasyonundan Galatasaray'a ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki ziyarette Tanrıkulu'na, federasyon temsilcisi Fatih Hillez ile milli takım antrenörü Uğur Güngör eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek, Türk tekvandosunu yakından takip ettiğini, özellikle 2025 yılında milli sporcuların elde ettikleri başarılardan gurur duyduklarını belirtti.

Bu başarılardan dolayı sporcuları ve federasyon başkanı Tanrıkulu'nu tebrik eden Özbek, Türkiye Tekvando Federasyonu ile iş birliği içerisinde olacaklarını ve tekvando branşına destek vereceklerini ifade etti.


Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Tanrıkulu ise Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek'e Türk tekvandosuna verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, bu tür iş birliklerin sporun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.