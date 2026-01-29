29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Barkley'den LeBron James'in geleceğiyle ilgili çarpıcı tahmin

NBA efsanesi Charles Barkley, LeBron James'in Los Angeles Lakers'taki son sezonunu oynadığını düşündüğünü açıkladı.

calendar 29 Ocak 2026 17:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barkley'den LeBron James'in geleceğiyle ilgili çarpıcı tahmin
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA efsanesi Charles Barkley, LeBron James'in Los Angeles Lakers'taki son sezonunu oynadığını düşündüğünü açıkladı.

LeBron James, Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan ve Lakers'ın 129-99'luk ağır mağlubiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada duygu yüklü bir gece yaşadı. Ancak Ohio'daki dönüşünde sahada zorlanan James, mücadeleyi yalnızca 11 sayıyla tamamladı. Tecrübeli yıldız, 10 şut denemesinin sadece 3'ünde isabet bulurken, karşılaşma boyunca 6 top kaybı yaptı.

Maçın ardından Inside the NBA programında konuşan Charles Barkley, LeBron James'in Lakers kariyerinin sona erdiğinden emin olduğunu net ifadelerle dile getirdi.


"Bu, Lakers ile son yılı," diyen Barkley, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Gelecek sezon Lakers forması giymeyecek."

Barkley, açıklamalarının devamında LeBron James'in kariyerini Cleveland'da noktalamasını arzuladığını da belirtti:
"Onu kariyerini Cleveland'da bitirirken görmeyi her zaman isterdim."

Hatta Barkley, bu ihtimalin bu sezon dahi gerçekleşebileceğini ifade ederek,
"Açıkçası bu sezon Cleveland'a takas edilmesine de karşı değilim," dedi.

Bu sezon şu ana kadar 29 maça çıkan LeBron James, maç başına 22 sayı, 6,7 asist ve 5,9 ribaund ortalamaları yakalarken, sahada ortalama 33 dakika süre aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.