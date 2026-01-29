NBA efsanesi Charles Barkley, LeBron James'in Los Angeles Lakers'taki son sezonunu oynadığını düşündüğünü açıkladı.LeBron James, Cleveland Cavaliers'a karşı oynanan ve Lakers'ın 129-99'luk ağır mağlubiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada duygu yüklü bir gece yaşadı. Ancak Ohio'daki dönüşünde sahada zorlanan James, mücadeleyi yalnızca 11 sayıyla tamamladı. Tecrübeli yıldız, 10 şut denemesinin sadece 3'ünde isabet bulurken, karşılaşma boyunca 6 top kaybı yaptı.Maçın ardından Inside the NBA programında konuşan Charles Barkley, LeBron James'in Lakers kariyerinin sona erdiğinden emin olduğunu net ifadelerle dile getirdi.diyen Barkley, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Barkley, açıklamalarının devamında LeBron James'in kariyerini Cleveland'da noktalamasını arzuladığını da belirtti:Hatta Barkley, bu ihtimalin bu sezon dahi gerçekleşebileceğini ifade ederek,dedi.Bu sezon şu ana kadar 29 maça çıkan LeBron James, maç başına 22 sayı, 6,7 asist ve 5,9 ribaund ortalamaları yakalarken, sahada ortalama 33 dakika süre aldı.