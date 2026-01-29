Serdal Adalı'dan Dikilitaş projesi için açıklama

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Son günlerde Beşiktaş camiasında yaşanan gelişmelere değinen Adalı, Dikilitaş projesi hakkında da açıklamalarda bulundu.
'BEŞİKTAŞ'IN BU PROJENİN GELİRİNDEKİ PAYI YÜZDE 50'DİR'
Serdal Adalı, proje üzerinden yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Gelelim Dikilitaş mevzumuza. Bu konuda da yine aslı astarı olmayan yalan haberler ve yanlış bilgiler kasıtlı olarak ortaya yayılıyor. Ben bu yalan yanlış haberlerin sebebini de çok iyi anlıyorum. Geçtiğimiz toplantılarda da ifade ettiğim gibi bu kulübün mali yönden çökmesini isteyenler ve sonunda da bu kulübü ona buna pazarlık malzemesi yapma hesabı içinde olanlar var. Bu işleri onlar yapıyor. Bunu amaçlayanlar; hiç utanmadan, sıkılmadan aslında bu Beşiktaş'ın mali bağımsızlığını elde edemeyerek satılmasını isteyen ekiplerdir. Bu konuda bugüne kadar bazı gerçekleri dillendirmemeyi tercih ettim ama artık bilmeyenler de bilsin. Beşiktaş'ın burada böyle bir arsa değeri yoktu; yoktan, sıfırdan yaratıldı bu iş. Bunu eski Beşiktaşlılar iyi bilir. Şimdi maalesef ki kendi içimizden bazıları dilekçeler yazmışlar. Burası gezinti alanı, spor alanı diye onlarca başvuru yapmışlar. kendi içimizdekiler yapmışlar bunu. Ben Dikilitaş projesinin son durumunu şimdi sizlere buradan açık açık anlatayım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, düzenlenen ihale sonucunda gelen teklifteki rakam 400 milyon Dolar civarındadır. Bu rakam projede toplanacak toplam hasılatın minimum garanti bedelidir. İyice anlaşılması için tekrar ediyorum; burada yapılacak satışların toplamında 400 milyon Doların altında hasılat elde edilmeyecek demektir. Projeyi yapacak şirketin garantisi budur. Bildiğiniz üzere Beşiktaş'ın bu projenin gelirindeki payı yüzde 50'dir. Bu demektir ki bu projeden Beşiktaş'a gelecek asgari rakam da 200 milyon Dolardır. Bugüne kadar hiç söylemedim ama projedeki satışlar ilerledikçe, bizim inşallah çok fazla gelir elde etme şansımız bulunuyor. Camiam şunu bilsin ki, Beşiktaş bugün itibarıyla kağıt üstünde faizli borçlarının ve vergi borçlarının tamamının karşılığını yaratmıştır. Buradan gelecek para faize tabi tüm borçlarımızı ve tüm vergi borçlarımızı karşılamaktadır. İnanın camiamız içinden insanların neden bu işler olmasın diye çabaladıklarını ben akla ve mantığa sığdıramıyorum."
'BEŞİKTAŞ'IN MENFAATİ NEREDE İSE SERDAL ADALI ORADADIR'
Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmenin gündem olmasına da değinen Adalı, "Bugüne kadar tek bir kelime etmedim ama ben bu göreve geldiğimde dibin de dibindeydi bu kulüp. Finansal ve idari açıdan bu kulüp işgal altındaydı. Bugün geldiğimiz noktada ise bir süre sonra Beşiktaş'ın faizli borcu kalmayacak olup, üstüne de ya kasasında parası ya da parasının karşılığında gayrimenkulü olacaktır. Şimdi umuyorum ki Dikilitaş'a itiraz eden arkadaşların derdinin ne olduğunu tüm camiam anlamıştır. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirdiğim görüşme üzerinden de yine birileri niyet okumaya, öküz altında buzağı aramaya kalkmış. Beşiktaş'ın menfaati nerede ise Serdal Adalı oradadır. Dikilitaş projemizin pürüzsüz ilerlemesi, yerel yönetimle herhangi bir eş güdüm sorunu yaşanmaması adına bu görüşmeyi bizzat yüz yüze gerçekleştirdim. Bizim Beşiktaş'ın çıkarlarını korumak dışında ne bir gizli ajandamız ne de bir siyasi hesabımız vardır. Utanmadan, sıkılmadan bize 'Beşiktaş'ın malını peşkeş çekiyor' diye hakaret eden kişilerin amaçlarının tamamen bağcıyı dövmek olduğu artık açık açık ortada" açıklamasını yaptı.
'BEŞİKTAŞ'IMIZDA İLK DEFA GERÇEK ANLAMDA BİR KADRO TEMİZLİĞİ YAPILMIŞ DURUMDADIR'
Başkanlığı boyunca yaptıkları ve yapacaklarının altını çizen Serdal Adalı, şu sözleri sarf etti:
"Serdal Adalı ve arkadaşları gelsin, bir sene içinde kulübün içini düzeltsin, sponsorluk anlaşmalarıyla birçok kaynak yaratsın, sıfırdan projeler üretsin. Bu borcu öderken yapılan sermaye artışından gelen 32 milyon Euro'yu da götürsün ve iki senedir tek kuruş dahi ödenmeyen banka faizlerini kapatsın. Üzerine yıllardır tüm yönetimlerin sata sata yüzde 51'e düşürdüğü neredeyse yüzde 20 hissesini bu kulübün kasasına geri koysun. Bir yılda 71 milyon Euro tutarında oyuncu satışı yapsın. 30'un üzerinde oyuncu göndererek gerçek anlamda bir temizliğe imza atsın. Takım kadrosunu yıllar sonra ilk defa yapılanmaya uygun hale getirsin, yabancı oyuncu kontenjanı için hareket alanı açsın. Kulübün her noktasında maaş bütçesinde önemli bir pozitif değişim yaşansın, sonra da bu yönetim hiçbir iş yapamadı denilsin. Sizlere soruyorum: Geldiğimizden beri bir günden bir güne futbolcuların maaşları mı gecikmiş bu kulüpte? Kulüp personelinin maaşları mı geç ödenmiş? UEFA kriterlerini mi yerine getirememişiz? Kulübe bir ihtar mı, ceza mı getirmişiz? Ne yapmışız? Yaz sezonunda 25 oyuncunun gidip 12 oyuncunun geldiği, devre arasında 7 oyuncunun daha ayrıldığı, bazı transferlerden kar elde ettiğimiz önemli bir kadro revizyonu yapmışız. Geçtiğimiz yaz yanlış yaptık dediğimiz transferi de kiralayarak yapmışız ve tek kuruş kiralama parası dahi ödememişiz. Bu kulübe de tek kuruş zararı olmadan göndermişiz. Göreve geldiğimizden beri yaptıklarımızı bir de şu sözlerle anlatayım: Beşiktaş'ta kabul edilmesi gereken bazı gerçekler var. Biz göreve geldiğimizden beri tarihin en büyük borç ödemesi yapılmış, 32 milyon Euro Bankalar Konsorsiyumu'na yatırılmış, Bankalar Konsorsiyumu'nda borçlu bulunduğumuz üç bankanın birine olan borç tamamen kapanmış, kulübümüze birçok sponsorluk getirilmiş, bu sponsorluklardan önemli gelir elde edilmiş, bugüne kadar yapılan sponsorluk anlaşmalarından çok daha büyük tutarlı anlaşmalarda son aşamaya gelinmiş, bir yılda 71 milyon Euro oyuncu satış geliri elde edilmiş, Dikilitaş projesi başlatılmış, Beşiktaş'ımızda ilk defa gerçek anlamda bir kadro temizliği yapılmış durumdadır."
'HEDEFLERİMİZ HER TÜRLÜ ENGELLEMELERE RAĞMEN DİKİLİTAŞ PROJESİNİN EKONOMİK GİRDİLERİNİ KASAYA KOYMAK'
Bundan sonraki hedeflerini de anlatan Adalı, "Bundan sonraki ilk hedeflerimiz her türlü engellemelere rağmen Dikilitaş projesinin ekonomik girdilerini kasaya koymak, Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmak, Beşiktaş'ımızın kadro yapılanmasını tamamlayarak yeniden şampiyonluklar elde edecek kadroları kurmaktır. Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmış, Dikilitaş'ı bu noktaya getirmiş, kadrosunu bu yapılanmaya hazır hale getirmiş Beşiktaş'a herkes aday da olur, başkan da olmak ister. Ama bazılarının kaçarak bıraktığı Beşiktaş'a Serdal Adalı gelir ve taşın altına elini sokar. Bir yılda yaptığımız işler bunlardır. Ben bir senede 30'un üzerinde adam yollamışım bu takımdan. Bunların sadece üç tanesi bizim dönemimizde gelen oyuncular; bir tanesi de şu an kiralıkta. Gerisi hep bizden önce gelen ve Beşiktaş'a mali külfet oluşturan oyuncular. Biz, bizim dönemimizden önce gelip de yolları ayırdığımız oyuncuların neredeyse tamamına yakınının da maaşlarını ödemeye devam ediyoruz. Sizlere ve ekran başında bizi izleyen bütün Beşiktaşlılara soruyorum şimdi: Kim aldı bu oyuncuları, ben mi aldım? Bütün bunlar olurken bazı çevreler utanmadan geçen kış döneminde yaptığımız iki genç transferi üzerinden bize hakaret boyutuna ulaşan sözler sarf ediyorlar. Yanlış anlaşılma olmasın, taraftarımızın eleştirisinden bahsetmiyorum burada. Kaldı ki bu oyuncuların birinden de altı ayda 3 milyon Euro para kazandık. Ayrıca oyuncu ayrılırken de kendisi dahil cebimizden çıkan bir kuruş para yok. Bugüne kadar UEFA kriterleri gereği çok açık ve net şekilde söylemiyordum ama sponsor desteğiyle alındı bu oyuncular, bunu da herkes bu şekilde bilsin" açıklamasını yaptı.
Son günlerde Beşiktaş camiasında yaşanan gelişmelere değinen Adalı, Dikilitaş projesi hakkında da açıklamalarda bulundu.
'BEŞİKTAŞ'IN BU PROJENİN GELİRİNDEKİ PAYI YÜZDE 50'DİR'
Serdal Adalı, proje üzerinden yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Gelelim Dikilitaş mevzumuza. Bu konuda da yine aslı astarı olmayan yalan haberler ve yanlış bilgiler kasıtlı olarak ortaya yayılıyor. Ben bu yalan yanlış haberlerin sebebini de çok iyi anlıyorum. Geçtiğimiz toplantılarda da ifade ettiğim gibi bu kulübün mali yönden çökmesini isteyenler ve sonunda da bu kulübü ona buna pazarlık malzemesi yapma hesabı içinde olanlar var. Bu işleri onlar yapıyor. Bunu amaçlayanlar; hiç utanmadan, sıkılmadan aslında bu Beşiktaş'ın mali bağımsızlığını elde edemeyerek satılmasını isteyen ekiplerdir. Bu konuda bugüne kadar bazı gerçekleri dillendirmemeyi tercih ettim ama artık bilmeyenler de bilsin. Beşiktaş'ın burada böyle bir arsa değeri yoktu; yoktan, sıfırdan yaratıldı bu iş. Bunu eski Beşiktaşlılar iyi bilir. Şimdi maalesef ki kendi içimizden bazıları dilekçeler yazmışlar. Burası gezinti alanı, spor alanı diye onlarca başvuru yapmışlar. kendi içimizdekiler yapmışlar bunu. Ben Dikilitaş projesinin son durumunu şimdi sizlere buradan açık açık anlatayım. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, düzenlenen ihale sonucunda gelen teklifteki rakam 400 milyon Dolar civarındadır. Bu rakam projede toplanacak toplam hasılatın minimum garanti bedelidir. İyice anlaşılması için tekrar ediyorum; burada yapılacak satışların toplamında 400 milyon Doların altında hasılat elde edilmeyecek demektir. Projeyi yapacak şirketin garantisi budur. Bildiğiniz üzere Beşiktaş'ın bu projenin gelirindeki payı yüzde 50'dir. Bu demektir ki bu projeden Beşiktaş'a gelecek asgari rakam da 200 milyon Dolardır. Bugüne kadar hiç söylemedim ama projedeki satışlar ilerledikçe, bizim inşallah çok fazla gelir elde etme şansımız bulunuyor. Camiam şunu bilsin ki, Beşiktaş bugün itibarıyla kağıt üstünde faizli borçlarının ve vergi borçlarının tamamının karşılığını yaratmıştır. Buradan gelecek para faize tabi tüm borçlarımızı ve tüm vergi borçlarımızı karşılamaktadır. İnanın camiamız içinden insanların neden bu işler olmasın diye çabaladıklarını ben akla ve mantığa sığdıramıyorum."
'BEŞİKTAŞ'IN MENFAATİ NEREDE İSE SERDAL ADALI ORADADIR'
Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmenin gündem olmasına da değinen Adalı, "Bugüne kadar tek bir kelime etmedim ama ben bu göreve geldiğimde dibin de dibindeydi bu kulüp. Finansal ve idari açıdan bu kulüp işgal altındaydı. Bugün geldiğimiz noktada ise bir süre sonra Beşiktaş'ın faizli borcu kalmayacak olup, üstüne de ya kasasında parası ya da parasının karşılığında gayrimenkulü olacaktır. Şimdi umuyorum ki Dikilitaş'a itiraz eden arkadaşların derdinin ne olduğunu tüm camiam anlamıştır. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirdiğim görüşme üzerinden de yine birileri niyet okumaya, öküz altında buzağı aramaya kalkmış. Beşiktaş'ın menfaati nerede ise Serdal Adalı oradadır. Dikilitaş projemizin pürüzsüz ilerlemesi, yerel yönetimle herhangi bir eş güdüm sorunu yaşanmaması adına bu görüşmeyi bizzat yüz yüze gerçekleştirdim. Bizim Beşiktaş'ın çıkarlarını korumak dışında ne bir gizli ajandamız ne de bir siyasi hesabımız vardır. Utanmadan, sıkılmadan bize 'Beşiktaş'ın malını peşkeş çekiyor' diye hakaret eden kişilerin amaçlarının tamamen bağcıyı dövmek olduğu artık açık açık ortada" açıklamasını yaptı.
'BEŞİKTAŞ'IMIZDA İLK DEFA GERÇEK ANLAMDA BİR KADRO TEMİZLİĞİ YAPILMIŞ DURUMDADIR'
Başkanlığı boyunca yaptıkları ve yapacaklarının altını çizen Serdal Adalı, şu sözleri sarf etti:
"Serdal Adalı ve arkadaşları gelsin, bir sene içinde kulübün içini düzeltsin, sponsorluk anlaşmalarıyla birçok kaynak yaratsın, sıfırdan projeler üretsin. Bu borcu öderken yapılan sermaye artışından gelen 32 milyon Euro'yu da götürsün ve iki senedir tek kuruş dahi ödenmeyen banka faizlerini kapatsın. Üzerine yıllardır tüm yönetimlerin sata sata yüzde 51'e düşürdüğü neredeyse yüzde 20 hissesini bu kulübün kasasına geri koysun. Bir yılda 71 milyon Euro tutarında oyuncu satışı yapsın. 30'un üzerinde oyuncu göndererek gerçek anlamda bir temizliğe imza atsın. Takım kadrosunu yıllar sonra ilk defa yapılanmaya uygun hale getirsin, yabancı oyuncu kontenjanı için hareket alanı açsın. Kulübün her noktasında maaş bütçesinde önemli bir pozitif değişim yaşansın, sonra da bu yönetim hiçbir iş yapamadı denilsin. Sizlere soruyorum: Geldiğimizden beri bir günden bir güne futbolcuların maaşları mı gecikmiş bu kulüpte? Kulüp personelinin maaşları mı geç ödenmiş? UEFA kriterlerini mi yerine getirememişiz? Kulübe bir ihtar mı, ceza mı getirmişiz? Ne yapmışız? Yaz sezonunda 25 oyuncunun gidip 12 oyuncunun geldiği, devre arasında 7 oyuncunun daha ayrıldığı, bazı transferlerden kar elde ettiğimiz önemli bir kadro revizyonu yapmışız. Geçtiğimiz yaz yanlış yaptık dediğimiz transferi de kiralayarak yapmışız ve tek kuruş kiralama parası dahi ödememişiz. Bu kulübe de tek kuruş zararı olmadan göndermişiz. Göreve geldiğimizden beri yaptıklarımızı bir de şu sözlerle anlatayım: Beşiktaş'ta kabul edilmesi gereken bazı gerçekler var. Biz göreve geldiğimizden beri tarihin en büyük borç ödemesi yapılmış, 32 milyon Euro Bankalar Konsorsiyumu'na yatırılmış, Bankalar Konsorsiyumu'nda borçlu bulunduğumuz üç bankanın birine olan borç tamamen kapanmış, kulübümüze birçok sponsorluk getirilmiş, bu sponsorluklardan önemli gelir elde edilmiş, bugüne kadar yapılan sponsorluk anlaşmalarından çok daha büyük tutarlı anlaşmalarda son aşamaya gelinmiş, bir yılda 71 milyon Euro oyuncu satış geliri elde edilmiş, Dikilitaş projesi başlatılmış, Beşiktaş'ımızda ilk defa gerçek anlamda bir kadro temizliği yapılmış durumdadır."
'HEDEFLERİMİZ HER TÜRLÜ ENGELLEMELERE RAĞMEN DİKİLİTAŞ PROJESİNİN EKONOMİK GİRDİLERİNİ KASAYA KOYMAK'
Bundan sonraki hedeflerini de anlatan Adalı, "Bundan sonraki ilk hedeflerimiz her türlü engellemelere rağmen Dikilitaş projesinin ekonomik girdilerini kasaya koymak, Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmak, Beşiktaş'ımızın kadro yapılanmasını tamamlayarak yeniden şampiyonluklar elde edecek kadroları kurmaktır. Bankalar Konsorsiyumu'ndan çıkmış, Dikilitaş'ı bu noktaya getirmiş, kadrosunu bu yapılanmaya hazır hale getirmiş Beşiktaş'a herkes aday da olur, başkan da olmak ister. Ama bazılarının kaçarak bıraktığı Beşiktaş'a Serdal Adalı gelir ve taşın altına elini sokar. Bir yılda yaptığımız işler bunlardır. Ben bir senede 30'un üzerinde adam yollamışım bu takımdan. Bunların sadece üç tanesi bizim dönemimizde gelen oyuncular; bir tanesi de şu an kiralıkta. Gerisi hep bizden önce gelen ve Beşiktaş'a mali külfet oluşturan oyuncular. Biz, bizim dönemimizden önce gelip de yolları ayırdığımız oyuncuların neredeyse tamamına yakınının da maaşlarını ödemeye devam ediyoruz. Sizlere ve ekran başında bizi izleyen bütün Beşiktaşlılara soruyorum şimdi: Kim aldı bu oyuncuları, ben mi aldım? Bütün bunlar olurken bazı çevreler utanmadan geçen kış döneminde yaptığımız iki genç transferi üzerinden bize hakaret boyutuna ulaşan sözler sarf ediyorlar. Yanlış anlaşılma olmasın, taraftarımızın eleştirisinden bahsetmiyorum burada. Kaldı ki bu oyuncuların birinden de altı ayda 3 milyon Euro para kazandık. Ayrıca oyuncu ayrılırken de kendisi dahil cebimizden çıkan bir kuruş para yok. Bugüne kadar UEFA kriterleri gereği çok açık ve net şekilde söylemiyordum ama sponsor desteğiyle alındı bu oyuncular, bunu da herkes bu şekilde bilsin" açıklamasını yaptı.