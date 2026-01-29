Serdal Adalı'dan Dikilitaş projesi için açıklama





Son günlerde Beşiktaş camiasında yaşanan gelişmelere değinen Adalı, Dikilitaş projesi hakkında da açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'nda basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.Son günlerde Beşiktaş camiasında yaşanan gelişmelere değinen Adalı, Dikilitaş projesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

Serdal Adalı, proje üzerinden yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Özgür Özel ile gerçekleştirdiği görüşmenin gündem olmasına da değinen Adalı,açıklamasını yaptı.Başkanlığı boyunca yaptıkları ve yapacaklarının altını çizen Serdal Adalı, şu sözleri sarf etti:Bundan sonraki hedeflerini de anlatan Adalı,açıklamasını yaptı.