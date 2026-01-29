Karar değiştirdi: 'Beşiktaş'ı istiyorum!'

Beşiktaş'ın transfer gündeminde uzun süre yer alan Nuno Tavares ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; daha önce Beşiktaş'a gelmek istemediğini ileten Portekizli sol bek Nuno Tavares, fikir değiştirerek bu kez gelmek istediğini iletti.
BEŞİKTAŞ, ÖNERDİĞİ RAKAMLARIN ÜSTÜNE ÇIKMAYACAK
Lazio ile daha önce bonservis konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, bu gelişme üzerine yeniden masaya oturdu. Beşiktaş, sürecin başında yaptığı bonservis ve maaş tekliflerinin üzerine çıkmayacağını her iki tarafa da iletti.
Tavares, Beşiktaş'ın yaptığı yıllık ücreti kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşebileceği vurgulandı.
SERDAL ADALI: "HER ŞEY OLABİLİR"
Serdal Adalı, bugün (29 Ocak) yaptığı açıklamada "Nuno Tavares... Şanssızlık... İlk başlangıçlarını bir menajerle yapmışlar ve sonra menajeri değişmiş. Şimdi başka menajeri var. Her an, her şey olabilir." demişti.
ÖNEMLİ KULÜPLERDE FORMA GİYDİ
Kariyerince Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham formalarını da terleten 26 yaşındaki Tavares, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 asist yaptı.
