29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Karar değiştirdi: "Beşiktaş'ı istiyorum!"

Nuno Tavares, daha önce 'Gelmek istemiyorum' sözünü değiştirdi ve Beşiktaş'a 'gelmek istiyorum' diyerek mesaj gönderdi, görüşmeler yeniden başladı.

calendar 29 Ocak 2026 18:29 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2026 18:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Karar değiştirdi: 'Beşiktaş'ı istiyorum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın transfer gündeminde uzun süre yer alan Nuno Tavares ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sercan Dikme'nin haberine göre; daha önce Beşiktaş'a gelmek istemediğini ileten Portekizli sol bek Nuno Tavares, fikir değiştirerek bu kez gelmek istediğini iletti.

BEŞİKTAŞ, ÖNERDİĞİ RAKAMLARIN ÜSTÜNE ÇIKMAYACAK


Lazio ile daha önce bonservis konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş, bu gelişme üzerine yeniden masaya oturdu. Beşiktaş, sürecin başında yaptığı bonservis ve maaş tekliflerinin üzerine çıkmayacağını her iki tarafa da iletti.

Tavares, Beşiktaş'ın yaptığı yıllık ücreti kabul etmesi durumunda transferin gerçekleşebileceği vurgulandı.

SERDAL ADALI: "HER ŞEY OLABİLİR"

Serdal Adalı, bugün (29 Ocak) yaptığı açıklamada "Nuno Tavares... Şanssızlık... İlk başlangıçlarını bir menajerle yapmışlar ve sonra menajeri değişmiş. Şimdi başka menajeri var. Her an, her şey olabilir." demişti.

ÖNEMLİ KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Kariyerince Benfica, Arsenal, Marsilya, Nottingham formalarını da terleten 26 yaşındaki Tavares, bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.