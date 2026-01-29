29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

Crystal Palace'tan yeni golcüye 57.5 milyon Euro

Crystal Palace, Wolves'tan Norveçli forvet Jorgen Strand Larsen transferinde sona yaklaştı.

29 Ocak 2026 17:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Crystal Palace'tan yeni golcüye 57.5 milyon Euro






İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın, Wolverhampton Wanderers forması giyen Norveçli forvet Jorgen Strand Larsen'in transferi için kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

The Athletic'te yer alan habere göre; Palace, kış transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hücum hattını güçlendirmek isterken 25 yaşındaki oyuncuyu öncelikli hedef olarak belirledi. Taraflar arasında 45 milyon sterlin bonservis bedeli ve 5 milyon sterline (52 + 5.75 milyon Euro) kadar çıkabilecek ek ödemeler üzerinde görüşmelerin sürdüğü, Wolverhampton adına müzakereleri menajer Jorge Mendes'in yürüttüğü kaydedildi.

Anlaşmanın henüz imzalanmadığı ve Wolverhampton kulübüne resmi teklifin ulaşmadığı ifade edilirken, oyuncunun maaşı ve kişisel şartları konusunda önemli mesafe kat edildiği aktarıldı.


LEEDS DE GÖRÜŞMELERİ TAKİPTE

Öte yandan Leeds United'ın da oyuncuyla ilgilendiği, 40 milyon sterlin seviyesine ulaşan tekliflerin daha önce geri çevrildiği belirtildi. Ancak Leeds ekibinin mevcut şartlarda daha yüksek bir teklif sunma niyetinde olmadığı, bu durumun Crystal Palace'ı transferde avantajlı konuma getirdiği ifade edildi.

BU TRANSFER OLURSA MATETA 'ELVEDA' DİYECEK

Oyuncunun Selhurst Park'a transfer olması halinde Crystal Palace'ta forma giyen Fransız forvet Jean-Philippe Mateta'nın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek 28 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir bonservis beklentisi olduğu, Nottingham Forest'ın 35 milyon sterlin teklif sunduğu, AC Milan ve Juventus'un da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

38 MAÇTA 19 GOLLÜK KATKI

Strand Larsen, 2024-2025 sezonunda çıktığı 38 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
