Crystal Palace'tan yeni golcüye 57.5 milyon Euro

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın, Wolverhampton Wanderers forması giyen Norveçli forvet Jorgen Strand Larsen'in transferi için kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.The Athletic'te yer alan habere göre; Palace, kış transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala hücum hattını güçlendirmek isterken 25 yaşındaki oyuncuyu öncelikli hedef olarak belirledi.Wolverhampton adına müzakereleri menajer Jorge Mendes'in yürüttüğü kaydedildi.Anlaşmanın henüz imzalanmadığı ve Wolverhampton kulübüne resmi teklifin ulaşmadığı ifade edilirken, oyuncunun maaşı ve kişisel şartları konusunda önemli mesafe kat edildiği aktarıldı.Öte yandan Leeds United'ın da oyuncuyla ilgilendiği, 40 milyon sterlin seviyesine ulaşan tekliflerin daha önce geri çevrildiği belirtildi. Ancak Leeds ekibinin mevcut şartlarda daha yüksek bir teklif sunma niyetinde olmadığı, bu durumun Crystal Palace'ı transferde avantajlı konuma getirdiği ifade edildi.Oyuncunun Selhurst Park'a transfer olması halinde Crystal Palace'ta forma giyen Fransız forvet Jean-Philippe Mateta'nın takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek 28 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 40 milyon sterlinlik bir bonservis beklentisi olduğu, Nottingham Forest'ın 35 milyon sterlin teklif sunduğu, AC Milan ve Juventus'un da oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.Strand Larsen, 2024-2025 sezonunda çıktığı 38 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti.