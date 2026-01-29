Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, ya takas döneminin sona ermesinden önce ya da sezon sonrasında Milwaukee Bucks'tan ayrılmaya hazır olduğunu kulübe bildirdiği öğrenildi.Bucks cephesi, Antetokounmpo ile ilgili görüşmelerde sabırlı davranmayı planlasa da, yıldız oyuncuyu takas etmeye şimdiye kadarki en açık oldukları döneme girmiş durumda. Organizasyon, olası bir takasta ya üst düzey genç bir yetenek ya da çok sayıda draft hakkından oluşan güçlü bir paket talep ediyor. Milwaukee'nin, Haziran ayında beklemesi halinde draft hakları açısından daha cazip bir takas paketi elde etme ihtimali de bulunuyor.Antetokounmpo'nun, ayrılık düşüncesinin artık olgunlaştığını aylardır Bucks yönetimine ilettiği ifade ediliyor. Yunan yıldız, 1 Ekim itibarıyla dört yıl ve 275 milyon dolar değerindeki süper maksimum kontrat uzatmasına imza atmaya hak kazanacak.Öte yandan Antetokounmpo, sağ baldırında yaşadığı zorlanma (strain) nedeniyle önümüzdeki birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.Milwaukee Bucks, sezona Doğu Konferansı'nda yeniden iddialı olma hedefiyle başlamıştı. Bu doğrultuda Damian Lillard'ı "waive-and-stretch" yöntemiyle serbest bırakan Bucks, Myles Turner ile dört yıl ve 108 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Bu hamlenin ardından Antetokounmpo, organizasyonun yönüyle ilgili şüphelerini dile getirmiş ve takımların anlaşabilmesi halinde New York Knicks'e takas edilme isteğini belirtmişti. Ancak Yunan yıldız, sezon ilerledikçe Bucks ile bu yılı en iyi şekilde geçirmeye yeniden odaklanma kararı almıştı.Antetokounmpo, Milwaukee kentini ve Bucks organizasyonunu sevdiğini kulübe açıkça ifade etmiş durumda. Ancak hem kendisi hem de menajeri Alex Saratsis, Bucks Genel Menajeri Jon Horst ile yaptığı görüşmelerde Antetokounmpo'nun en doğru adresinin Milwaukee mi yoksa başka bir takım mı olduğu konusunu masaya yatırdı.ESPN'den Shams Charania, Antetokounmpo'nun ayrılık düşüncesinin ani bir karar olmadığını şu sözlerle açıkladı:diyen Charania, First Take programında Antetokounmpo'nun başka bir takıma gitme isteğinin arka planını değerlendirdi.Antetokounmpo'nun uzun vadeli durumu belirsizliğini korurken, Bucks yönetimi takas son tarihine yaklaşırken alıcı rolünde kalmaya çalıştı ve yıldız oyuncu etrafında kadro kurma çabasını sürdürdü. Mevcut durumda Milwaukee, 2031 veya 2032 birinci tur draft haklarından birini takas edebiliyor. Haziran ayında ise bu yılki draft hakkının yanı sıra 2031 ve 2033 birinci tur seçimlerini de takas paketine ekleme imkânı bulunacak.Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks'ı 2021 yılında NBA şampiyonluğuna taşıyarak organizasyon tarihindeki en büyük başarılardan birine imza atmıştı.