29 Ocak
FCSB-Fenerbahçe
23:00
29 Ocak
Maccabi Tel Aviv-Bologna
23:00
29 Ocak
Real Betis-Feyenoord
23:00
03 Şubat
Port Vale-AFC Wimbledon
22:00
29 Ocak
Genk-Malmö FF
23:00
29 Ocak
Go Ahead Eagles-Braga
23:00
29 Ocak
Panathinaikos-Roma
23:00
29 Ocak
VfB Stuttgart-Young Boys
23:00
29 Ocak
Aston Villa-RB Salzburg
23:00
29 Ocak
Lille-Freiburg
23:00
29 Ocak
Basel-Viktoria Plzen
23:00
29 Ocak
FC Porto-Rangers
23:00
29 Ocak
Lyon-PAOK
23:00
29 Ocak
Celtic-FC Utrecht
23:00
29 Ocak
FK Crvena Zvezda-Celta Vigo
23:00
29 Ocak
N. Forest-Ferencvaros
23:00
29 Ocak
Ludogorets -Nice
23:00
29 Ocak
FC Midtjylland-Dinamo Zagreb
23:00
29 Ocak
Sturm Graz-Brann
23:00
29 Ocak
Benfica B-Lusitania Lourosa
21:00

"Giannis, Bucks'tan ayrılmaya hazır olduğunu iletti" iddiası

Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, ya takas döneminin sona ermesinden önce ya da sezon sonrasında Milwaukee Bucks'tan ayrılmaya hazır olduğunu kulübe bildirdiği öğrenildi.

calendar 29 Ocak 2026 17:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'Giannis, Bucks'tan ayrılmaya hazır olduğunu iletti' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, ya takas döneminin sona ermesinden önce ya da sezon sonrasında Milwaukee Bucks'tan ayrılmaya hazır olduğunu kulübe bildirdiği öğrenildi.

Bucks cephesi, Antetokounmpo ile ilgili görüşmelerde sabırlı davranmayı planlasa da, yıldız oyuncuyu takas etmeye şimdiye kadarki en açık oldukları döneme girmiş durumda. Organizasyon, olası bir takasta ya üst düzey genç bir yetenek ya da çok sayıda draft hakkından oluşan güçlü bir paket talep ediyor. Milwaukee'nin, Haziran ayında beklemesi halinde draft hakları açısından daha cazip bir takas paketi elde etme ihtimali de bulunuyor.

Antetokounmpo'nun, ayrılık düşüncesinin artık olgunlaştığını aylardır Bucks yönetimine ilettiği ifade ediliyor. Yunan yıldız, 1 Ekim itibarıyla dört yıl ve 275 milyon dolar değerindeki süper maksimum kontrat uzatmasına imza atmaya hak kazanacak.


Öte yandan Antetokounmpo, sağ baldırında yaşadığı zorlanma (strain) nedeniyle önümüzdeki birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

Milwaukee Bucks, sezona Doğu Konferansı'nda yeniden iddialı olma hedefiyle başlamıştı. Bu doğrultuda Damian Lillard'ı "waive-and-stretch" yöntemiyle serbest bırakan Bucks, Myles Turner ile dört yıl ve 108 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı. Bu hamlenin ardından Antetokounmpo, organizasyonun yönüyle ilgili şüphelerini dile getirmiş ve takımların anlaşabilmesi halinde New York Knicks'e takas edilme isteğini belirtmişti. Ancak Yunan yıldız, sezon ilerledikçe Bucks ile bu yılı en iyi şekilde geçirmeye yeniden odaklanma kararı almıştı.

Antetokounmpo, Milwaukee kentini ve Bucks organizasyonunu sevdiğini kulübe açıkça ifade etmiş durumda. Ancak hem kendisi hem de menajeri Alex Saratsis, Bucks Genel Menajeri Jon Horst ile yaptığı görüşmelerde Antetokounmpo'nun en doğru adresinin Milwaukee mi yoksa başka bir takım mı olduğu konusunu masaya yatırdı.

ESPN'den Shams Charania, Antetokounmpo'nun ayrılık düşüncesinin ani bir karar olmadığını şu sözlerle açıkladı:
"Bu dokuz aydır devam eden bir süreç," diyen Charania, First Take programında Antetokounmpo'nun başka bir takıma gitme isteğinin arka planını değerlendirdi.

Antetokounmpo'nun uzun vadeli durumu belirsizliğini korurken, Bucks yönetimi takas son tarihine yaklaşırken alıcı rolünde kalmaya çalıştı ve yıldız oyuncu etrafında kadro kurma çabasını sürdürdü. Mevcut durumda Milwaukee, 2031 veya 2032 birinci tur draft haklarından birini takas edebiliyor. Haziran ayında ise bu yılki draft hakkının yanı sıra 2031 ve 2033 birinci tur seçimlerini de takas paketine ekleme imkânı bulunacak.

Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks'ı 2021 yılında NBA şampiyonluğuna taşıyarak organizasyon tarihindeki en büyük başarılardan birine imza atmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 19 14 4 1 43 14 46
2 Fenerbahçe 19 12 7 0 43 17 43
3 Trabzonspor 19 12 5 2 37 22 41
4 Göztepe 19 10 6 3 25 11 36
5 Beşiktaş 19 9 6 4 33 24 33
6 Başakşehir 19 8 5 6 32 19 29
7 Samsunspor 19 6 9 4 23 21 27
8 Gaziantep FK 19 6 7 6 26 32 25
9 Kocaelispor 19 6 6 7 16 19 24
10 Alanyaspor 19 4 10 5 19 19 22
11 Gençlerbirliği 19 5 4 10 23 27 19
12 Rizespor 19 4 7 8 22 28 19
13 Konyaspor 19 4 7 8 23 31 19
14 Antalyaspor 19 5 4 10 18 32 19
15 Kasımpaşa 19 3 7 9 15 26 16
16 Eyüpspor 19 3 6 10 13 27 15
17 Kayserispor 19 2 9 8 16 37 15
18 Karagümrük 19 2 3 14 16 37 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.