Haber Tarihi: 29 Ocak 2026 19:59 -
Güncelleme Tarihi:
29 Ocak 2026 19:59
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı izle şifresiz S Sport izle
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı şifresiz S Sport izle | Şifresiz olarak S Sport Plus'tan canlı izlenebilecek olan Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçının kadrosu belli oldu. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı şifresiz izleme detayları
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı S Sport yayın linki!
EuroLeague 25. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor.
İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI, TIKLA
FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI S SPORT İZLE
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 25. haftasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mücadele, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. - Fenerbahçe Beko zirve mücadelesinde
EuroLeague'in son şampiyonu Fenerbahçe, ABD'li oyuncusu Talen Horton Tucker liderliğinde son haftalarda sergilediği performansla en formda takım olarak dikkati çekiyor. Organizasyondaki son 15 maçın 13'ünü kazanan sarı-lacivertli ekip, Anadolu Efes'i mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 23 müsabakada 16 galibiyet elde eden Fenerbahçe Beko, haftaya averajla ikinci sırada girdi. - Anadolu Efes, çıkış arıyor
Anadolu Efes, Fenerbahçe maçıyla bu sezonki kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. İki kez şampiyonluğa ulaştığı EuroLeague'de en kötü dönemlerinden birini geçiren lacivert-beyazlılar, oynadığı son 8 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Büyük umutlarla girdiği 2025-26 sezonunda sakatlıklar nedeniyle önemli oyuncularından faydalanamayan ve başantrenör değişikliğine giden Anadolu Efes, EuroLeague'de 6 galibiyet sonucunda averajla 19. basamakta yer aldı. Lacivert-beyazlı takım, organizasyonun 6. haftasında ağırladığı Fenerbahçe Beko'ya 79-69 mağlup olmuştu. - EuroLeague'de 26. randevu
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Basketbol EuroLeague'de 26. kez karşı karşıya gelecek. EuroLeague'de iki takım arasında 2014'ten bu yana oynanan 25 mücadelenin 8'ini lacivert-beyazlı takım, 17'sini sarı-lacivertli ekip kazandı. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı saat kaçta?
EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele, saat 20.45'te başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan canlı yayınlanacak. S SPORT YILLIK ÜYELİK, SPOX KODUYLA 400 TL İNDİRİMLİ!
