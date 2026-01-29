Haber Tarihi: 29 Ocak 2026 18:26 -
ALES Sınavı Ne Zaman? ÖSYM ALES/1 Sınavı Tarihi 2026
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği ALES sınavı tarihi nihayet netleşti! Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) 2025 yılı ilk oturumu olan ALES/1 sınavı, adayların akademik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynuyor. Peki, ALES sınavı ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ALES/1 sınavı tarihi 2026
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2026 yılı itibarıyla da ÖSYM tarafından yılda üç kez uygulanmaya devam ediyor. Lisansüstü eğitim düşünen adaylar için büyük önem taşıyan ALES'in ilk sınavı için başvuru süreci tamamlandı, şimdi ise gözler sınav tarihine çevrildi.
ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 yılının ilk ALES sınavı, 13 Nisan Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.
Adaylara 100 soru yöneltilecek ve bu sorular için toplam 150 dakika süre tanınacak. ÖSYM kurallarına göre, sınavın ilk 110 dakikası dolmadan ve son 15 dakikası içinde adayların salonu terk etmesi yasak olacak.
Bu nedenle sınav süresi boyunca dikkatli olunması ve zaman yönetiminin doğru yapılması büyük önem taşıyor.
Sınava giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM'nin resmi internet sitesinden erişime açılacak.
ALES 1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
13 Nisan'da yapılacak ALES 1'in sonuçları, 2 Mayıs 2025 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla erişebilecek.
ALES 2 VE ALES 3 TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?
2025 yılının ikinci ALES sınavı için başvurular 13-21 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
ALES 2, 6 Temmuz 2026'te gerçekleştirilecek ve sonuçlar 25 Temmuz'da ilan edilecek.
Yılın üçüncü ve son ALES'i ise 23 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak.
ALES 3 başvuruları 7-14 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. Sınav sonuçları ise 12 Aralık'ta açıklanacak.
